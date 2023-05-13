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Fahriye Evcen’in spor paylaşımı sosyal medyayı salladı! Doğal güzelliği hayran bıraktı

Sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen geçtiğimiz ocak ayında ikinci kez anne baba olma heyecanı yaşadı. Kerem'i kucağına almasının ardından hızla doğum kilolarından kurtulan Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit gibi boksa merak sardı. Sık sık spor salonuna giden güzel oyuncunun antremandan yaptığı paylaşıma doğal güzelliği damga vurdu. İşte Fahriye Evcen'in sıfır makyaj hali...

Giriş Tarihi: 13.05.2023 16:59 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 16:59
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Fahriye Evcen’in spor paylaşımı sosyal medyayı salladı! Doğal güzelliği hayran bıraktı

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olma heyecanı yaşayan Fahriye Evcen, eski formuna kısa sürede kavuştu.

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Fahriye Evcen’in spor paylaşımı sosyal medyayı salladı! Doğal güzelliği hayran bıraktı

Eşi Burak Özçivit gibi boksa merak saran güzel oyuncu son paylaşımıyla beğeni topladı.

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Fahriye Evcen’in spor paylaşımı sosyal medyayı salladı! Doğal güzelliği hayran bıraktı

Her fırsatta kendisini spor salonuna atan Evcen'den yeni kare geldi.

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Fahriye Evcen’in spor paylaşımı sosyal medyayı salladı! Doğal güzelliği hayran bıraktı

Fahriye Evcen'in boks antremanından yaptığı paylaşıma doğal güzelliği damga vurdu.

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Fahriye Evcen’in spor paylaşımı sosyal medyayı salladı! Doğal güzelliği hayran bıraktı

İşte Fahriye Evcen'in sıfır makyaj hali...