13 Mayıs 2023, Cumartesi
Fahriye Evcen’in spor paylaşımı sosyal medyayı salladı! Doğal güzelliği hayran bıraktı
Sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen geçtiğimiz ocak ayında ikinci kez anne baba olma heyecanı yaşadı. Kerem'i kucağına almasının ardından hızla doğum kilolarından kurtulan Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit gibi boksa merak sardı. Sık sık spor salonuna giden güzel oyuncunun antremandan yaptığı paylaşıma doğal güzelliği damga vurdu. İşte Fahriye Evcen'in sıfır makyaj hali...
Giriş Tarihi: 13.05.2023 16:59 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 16:59
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