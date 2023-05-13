Fahriye Evcen’in spor paylaşımı sosyal medyayı salladı! Doğal güzelliği hayran bıraktı

Sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen geçtiğimiz ocak ayında ikinci kez anne baba olma heyecanı yaşadı. Kerem'i kucağına almasının ardından hızla doğum kilolarından kurtulan Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit gibi boksa merak sardı. Sık sık spor salonuna giden güzel oyuncunun antremandan yaptığı paylaşıma doğal güzelliği damga vurdu. İşte Fahriye Evcen'in sıfır makyaj hali...