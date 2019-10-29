Hadise'nin dudak uçuklatan kombini!

Hadise son zamanlarda adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Instagram paylaşımları kadar kostümleriyle de adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı, yaşadığı aile sorunları nedeniyle stil danışmanlığını yapan kardeşi Derya Açıkgöz ile yollarını ayırmıştı. Hadise, çareyi tek bir markaya tutunmakta buldu. Beğendiği tek markayla risk almadan şık olmaya çalışan Hadise'nin kostümlerine verdiği ücret dudak uçuklattı. İşte Hadise'nin ve diğer ünlü isimlerin kostüm ücretleri...