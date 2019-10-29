Milyoner’e damga vuran Osmanlı sorusu! Kim Milyoner Olmak İster 839.bölüm soru ve cevapları

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in 839.yeni bölümü milyonları ekran başına kilitledi. Birbirinden farklı yarışmacılara ve ilginç sorulara sahne olan 839.yeni bölüme ''Osmanlı Devleti'nde yangınları haber vermesi için yangın kulelerinde ve başka uygun yerlerde bekletilen gözetleyicilerine ne ad verilirdi?'' sorusu damga vurdu. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in 839.bölümünde yarışmacılara yöneltilen bütün soru ve cevaplar…