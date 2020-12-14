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Haberler Galeri Hadise’nin ayrılık açıklaması sonrası Kaan Yıldırım’dan flaş hamle! Hadise'den kalan ne varsa...

Hadise’nin ayrılık açıklaması sonrası Kaan Yıldırım’dan flaş hamle! Hadise'den kalan ne varsa...

Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşerken ikiliden yeni haberler gelmeye devam ediyor. Son dönemde ilişkilerinde sorunlar olduğu haberleriyle sık sık gündeme gelirken Hadise sosyal medyadan yaptığı açıklamayla ayrıldıklarını açıklamıştı. Hadise'nin açıklaması sonrası gözler Kaan Yıldırım'a çevrilirken oyuncudan flaş bir hamle geldi.

Giriş Tarihi: 14.12.2020 09:16 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 09:17
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Hadise’nin ayrılık açıklaması sonrası Kaan Yıldırım’dan flaş hamle! Hadise'den kalan ne varsa...

Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığıyla magazin gündemine bomba gibi düşerken çiftten yeni haberler geldi. Yaklaşık 10 aydır birlikte olan Hadise ve Kaan Yıldırım'ın evlenecekleri konuşulurken sürpriz bir şekilde yollarını ayırmaları herkesi şaşırtmıştı.

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Hadise’nin ayrılık açıklaması sonrası Kaan Yıldırım’dan flaş hamle! Hadise'den kalan ne varsa...

İlk önce dedikodu olarak duyurulan ayrılık iddialarının Hadise'nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile doğrulanmasının ardından gözler Kaan Yıldırım'a çevrilmişti.

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Hadise’nin ayrılık açıklaması sonrası Kaan Yıldırım’dan flaş hamle! Hadise'den kalan ne varsa...

İddialara göre; kıskançlık yüzünden tartışıp evi terk eden Hadise, ilişkiyi bitiren açıklamayı sosyal medyadan paylaştı.

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Hadise’nin ayrılık açıklaması sonrası Kaan Yıldırım’dan flaş hamle! Hadise'den kalan ne varsa...

Sosyal medya hesabından ilişkisinin bittiğini açıklayan Hadise, 'Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel... Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor... Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim...' dedi.

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Hadise’nin ayrılık açıklaması sonrası Kaan Yıldırım’dan flaş hamle! Hadise'den kalan ne varsa...

Kaan Yıldırım'ın ise arkadaşlarına birbirlerine hala aşık olduklarını ve Hadise'nin çok fevri davrandığını söylediği ileri sürüldü.