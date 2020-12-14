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Hadise’nin ayrılık açıklaması sonrası Kaan Yıldırım’dan flaş hamle! Hadise'den kalan ne varsa...
Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşerken ikiliden yeni haberler gelmeye devam ediyor. Son dönemde ilişkilerinde sorunlar olduğu haberleriyle sık sık gündeme gelirken Hadise sosyal medyadan yaptığı açıklamayla ayrıldıklarını açıklamıştı. Hadise'nin açıklaması sonrası gözler Kaan Yıldırım'a çevrilirken oyuncudan flaş bir hamle geldi.
Giriş Tarihi: 14.12.2020 09:16 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 09:17
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