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Haberler Galeri Hadise’den güç gösterisi! Takipçilerinin gözünden kaçmadı: Kasada denilen 3 milyonluk yüzüğüyle iddiaları yalanladı

Hadise’den güç gösterisi! Takipçilerinin gözünden kaçmadı: Kasada denilen 3 milyonluk yüzüğüyle iddiaları yalanladı

Ünlü popçu Hadise sosyal medya hesabı Instagram paylaşımı ile gündeme bomba gibi oturdu. İş insanı Mehmet Dinçerler ile doludizgin bir aşk yaşayan Hadise yaşadığı ilişki ve evlilik süreci ile magazin gündemindeki yerini koruyor. Geçen günlerde öne sürülen 'hamilelik' iddialarına canlı yayında cevap veren Hadise, 'kadının gücünü hafife alma' notunu düştüğü paylaşımla ilgi odağı oldu. Ünlü şarkıcının 3 milyon TL'lik yüzüğünü daha fazla konuşulmaması için özel kasasına koyduğu iddia edilmişti. Son fotoğrafta parmağında görülen yüzük tekrar konuşuluyor.

Giriş Tarihi: 06.03.2022 15:08 Güncelleme Tarihi: 06.03.2022 15:08
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Hadise’den güç gösterisi! Takipçilerinin gözünden kaçmadı: Kasada denilen 3 milyonluk yüzüğüyle iddiaları yalanladı

3 milyonluk yüzüğü özel kasasına koyduğu iddia edilmişti. Hadise Instagram'dan paylaştı, o ayrıntı dikkatlerden kaçmadı, kısa sürede tekrar gündeme oturdu.

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Hadise’den güç gösterisi! Takipçilerinin gözünden kaçmadı: Kasada denilen 3 milyonluk yüzüğüyle iddiaları yalanladı

HADİSE MEHMET DİNÇERLER'DEN EVLİLİK TEKLİFİ ALDI

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Hadise, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi aldı.

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Hadise’den güç gösterisi! Takipçilerinin gözünden kaçmadı: Kasada denilen 3 milyonluk yüzüğüyle iddiaları yalanladı

HADİSE'NİN YÜZÜĞÜ GÜNLERCE KONUŞULDU

Hadise'nin, sevgilisi Mehmet Dinçerler'in kendisine evlenme teklif ederken verdiği, günlerce gündemden düşmeyen pırlanta yüzüğü daha fazla konuşulmaması için bir süre takmamaya karar verdiği ileri sürüldü.

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Hadise’den güç gösterisi! Takipçilerinin gözünden kaçmadı: Kasada denilen 3 milyonluk yüzüğüyle iddiaları yalanladı

YÜZÜĞE EL KONULACAĞI İDDİA EDİLDİ

İddiaya göre şarkıcı, 3 milyon lira değerinde olduğu söylenen yüzüğü bankadaki özel kasasına koymuş. Mehmet Dinçerler'in şirketinin bankalara olan borcu yüzünden yüzüğe de el konulabileceği iddia edilmişti.

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Hadise’den güç gösterisi! Takipçilerinin gözünden kaçmadı: Kasada denilen 3 milyonluk yüzüğüyle iddiaları yalanladı

Önceki gün sosyal medyadan peş peşe paylaşımlar yapan Hadise'nin bu kareleri dikkat çekti.