Hadise’den güç gösterisi! Takipçilerinin gözünden kaçmadı: Kasada denilen 3 milyonluk yüzüğüyle iddiaları yalanladı

Ünlü popçu Hadise sosyal medya hesabı Instagram paylaşımı ile gündeme bomba gibi oturdu. İş insanı Mehmet Dinçerler ile doludizgin bir aşk yaşayan Hadise yaşadığı ilişki ve evlilik süreci ile magazin gündemindeki yerini koruyor. Geçen günlerde öne sürülen 'hamilelik' iddialarına canlı yayında cevap veren Hadise, 'kadının gücünü hafife alma' notunu düştüğü paylaşımla ilgi odağı oldu. Ünlü şarkıcının 3 milyon TL'lik yüzüğünü daha fazla konuşulmaması için özel kasasına koyduğu iddia edilmişti. Son fotoğrafta parmağında görülen yüzük tekrar konuşuluyor.