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Hadise’den eşi Mehmet Dinçerler’e şarkılı gönderme! “Aşk demek…”

Hadise ve Mehmet Dinçerler arasında sular durulmadı! Ünlü popçunun 'Küçük Bir Yol' şarkısını söylerken gözyaşlarına boğulmasıyla ortaya çıkan kriz daha da büyüdü. Birlikte yaşadıkları evi terk eden Hadise suskunluğunu Instagram'dan bozdu. Yaptığı paylaşımla eşine göndermede bulundu. İşte Hadise'nin yaptığı manidar paylaşım...

Giriş Tarihi: 10.09.2022 09:49 Güncelleme Tarihi: 10.09.2022 09:49
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Hadise’den eşi Mehmet Dinçerler’e şarkılı gönderme! “Aşk demek…”

5 ay önce nikah masasına oturan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in evliliğinde kriz olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Hadise’den eşi Mehmet Dinçerler’e şarkılı gönderme! “Aşk demek…”

Konserinde 'Küçük bir yol' şarkısını söylerken ağlamasından sonra hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan Hadise'nin Mehmet Dinçerler ile ilişkisinde mutsuz olduğu ileri sürülmüştü.

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Hadise’den eşi Mehmet Dinçerler’e şarkılı gönderme! “Aşk demek…”

İkilinin evlilik yüzüklerini çıkarması da iddiaları doğrular nitelikteydi.

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Hadise’den eşi Mehmet Dinçerler’e şarkılı gönderme! “Aşk demek…”

İddiaya göre, Hadise eşinin bebek istediğini geri çevirdi. Yaşanan bu olayın ardından ikilinin arası açıldı.

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Hadise’den eşi Mehmet Dinçerler’e şarkılı gönderme! “Aşk demek…”

EVİ TERK ETTİ

36 yaşındaki Hadise, iddiaya göre eşiyle yaşadığı Riva'daki villalarından eşyalarını toplayıp bekarken yaşadığı evde kalmaya karar verdi.