Hadise’den eşi Mehmet Dinçerler’e şarkılı gönderme! “Aşk demek…”

Hadise ve Mehmet Dinçerler arasında sular durulmadı! Ünlü popçunun 'Küçük Bir Yol' şarkısını söylerken gözyaşlarına boğulmasıyla ortaya çıkan kriz daha da büyüdü. Birlikte yaşadıkları evi terk eden Hadise suskunluğunu Instagram'dan bozdu. Yaptığı paylaşımla eşine göndermede bulundu. İşte Hadise'nin yaptığı manidar paylaşım...