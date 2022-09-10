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Haberler Galeri Gupse Özay ve Barış Arduç’un kızları dünyaya geldi! Doğumhane fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu

Gupse Özay ve Barış Arduç’un kızları dünyaya geldi! Doğumhane fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu

Deliha filminin setinde tanışan Gupse Özay ve Barış Arduç 6 yıllık ilişkilerini 2020 yılında nikah masasına taşımıştı. Evliliklerini bir bebekle taçlandıran ünlü çift dün kızlarını kavuştu. Müjdeli haber ünlü çiftin hayranlarını sevindirirken doğumhane fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu.

Giriş Tarihi: 10.09.2022 10:37 Güncelleme Tarihi: 10.09.2022 10:37
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Gupse Özay ve Barış Arduç’un kızları dünyaya geldi! Doğumhane fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu

Sanat dünyasının gözde çiftlerinden olan Gupse Özay ve Barış Arduç 6 yıllık ilişkilerini 2020 yılında nikah masasına taşımıştı.

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Gupse Özay ve Barış Arduç’un kızları dünyaya geldi! Doğumhane fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çiftin, geçen aylarda bebek beklediği ortaya çıktı.

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Gupse Özay ve Barış Arduç’un kızları dünyaya geldi! Doğumhane fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu

Özay, Ömür Sabuncuoğlu'nun Instagram'da yaptığı "Teyze oluyorum. Az önce Gupse ile konuştum. Altı aylık hamile ve çok iyiler" şeklindeki paylaşımı kendi hesabından yayınlayarak, hayranlarına bebek haberini duyurdu.

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Gupse Özay ve Barış Arduç’un kızları dünyaya geldi! Doğumhane fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu

Ünlü oyuncu daha sonra ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bebeğinin cinsiyetini de açıkladı.

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Gupse Özay ve Barış Arduç’un kızları dünyaya geldi! Doğumhane fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu

Evde olduğu süreçte boş durmadığını belirten oyuncu, "Yoksun da yoksun deyip duruyorsunuz. İki film, bir animasyon bir de dizi yazdım. Boş durmadık yani. Ama önce bu küçük kız doğsun. Öptüm çok" ifadelerini kullandı.