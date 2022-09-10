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Gupse Özay ve Barış Arduç’un kızları dünyaya geldi! Doğumhane fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu
Deliha filminin setinde tanışan Gupse Özay ve Barış Arduç 6 yıllık ilişkilerini 2020 yılında nikah masasına taşımıştı. Evliliklerini bir bebekle taçlandıran ünlü çift dün kızlarını kavuştu. Müjdeli haber ünlü çiftin hayranlarını sevindirirken doğumhane fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu.
Giriş Tarihi: 10.09.2022 10:37Güncelleme Tarihi: 10.09.2022 10:37