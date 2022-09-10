Gupse Özay ve Barış Arduç’un kızları dünyaya geldi! Doğumhane fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu

Evde olduğu süreçte boş durmadığını belirten oyuncu, "Yoksun da yoksun deyip duruyorsunuz. İki film, bir animasyon bir de dizi yazdım. Boş durmadık yani. Ama önce bu küçük kız doğsun. Öptüm çok" ifadelerini kullandı.