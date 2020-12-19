Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığı kısa sürdü! Elinde çiçeklerle kapısına dayandı

Hadise, açıklamasında "Her şey aşkla güzel. Herkesin yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine mutluluklar dilerim" demişti.