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Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığı kısa sürdü! Elinde çiçeklerle kapısına dayandı

Önümüzdeki yaz evlenmeleri beklenen Hadise ve Kaan Yıldırım, sürpriz şekilde ilişkilerini sonlandırmıştı. Kıskançlık tartışması nedeniyle yollarını ayıran çiftten güzel haber geldi. Ayrılık açıklamasının ardından Hadise'ye ulaşamayan Yıldırım, arkadaşlarının yardımıyla aradaki buzları eritmeyi başardı.

Giriş Tarihi: 19.12.2020 10:23 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 10:29
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Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığı kısa sürdü! Elinde çiçeklerle kapısına dayandı

Hadise ve Kaan Yıldırım, geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde 10 aylık aşklarını bitiren şarkıcı Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım'dan güzel haber geldi.

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Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığı kısa sürdü! Elinde çiçeklerle kapısına dayandı

Hadise ile Kaan Yıldırım, şubat ayında aşk yaşamaya başlamış, 10 aylık ilişkileri üç kriz atlatmıştı. Çift her defasında bir araya gelirken geçtiğimiz hafta kıskançlık nedeniyle yeniden tartışma yaşamıştı.

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Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığı kısa sürdü! Elinde çiçeklerle kapısına dayandı

35'inci doğum gününde evlilik teklifi alan şarkıcı, 10 Aralık'taki tartışma sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ayrıldıklarını açıklamıştı.

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Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığı kısa sürdü! Elinde çiçeklerle kapısına dayandı

Hadise, açıklamasında "Her şey aşkla güzel. Herkesin yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine mutluluklar dilerim" demişti.

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Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığı kısa sürdü! Elinde çiçeklerle kapısına dayandı

Yıldırım ise "Aramızdaki sevgi öyle derin ki kolay kolay bitmez. Evlilik hazırlığı yapıyorduk. Nedense çok fevri davrandı" ifadelerini kullanmıştı.