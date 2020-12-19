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Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığı kısa sürdü! Elinde çiçeklerle kapısına dayandı
Önümüzdeki yaz evlenmeleri beklenen Hadise ve Kaan Yıldırım, sürpriz şekilde ilişkilerini sonlandırmıştı. Kıskançlık tartışması nedeniyle yollarını ayıran çiftten güzel haber geldi. Ayrılık açıklamasının ardından Hadise'ye ulaşamayan Yıldırım, arkadaşlarının yardımıyla aradaki buzları eritmeyi başardı.
Giriş Tarihi: 19.12.2020 10:23 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 10:29
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