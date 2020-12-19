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Coşkun Sabah'tan Hülya Avşar çıkışı: Olmamış mı deseydim?
Coşkun Sabah, geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. 32 yıl önce Avşar'la aşk yaşayan Sabah, askere gittiği dönmede Tanju Çolak ile aldatıldığını söylemişti. Önceki gün muhabirlerle sohbet eden Sabah, koyu açıklık getirdi. Sabah, "Ne deseydim olmuş olan bir şeye 'böyle bir şey olmadı' mı deseydim?" diyerek çıkışta bulundu.
Giriş Tarihi: 19.12.2020 10:12 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 10:14
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