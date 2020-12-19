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Coşkun Sabah'tan Hülya Avşar çıkışı: Olmamış mı deseydim?

Coşkun Sabah, geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. 32 yıl önce Avşar'la aşk yaşayan Sabah, askere gittiği dönmede Tanju Çolak ile aldatıldığını söylemişti. Önceki gün muhabirlerle sohbet eden Sabah, koyu açıklık getirdi. Sabah, "Ne deseydim olmuş olan bir şeye 'böyle bir şey olmadı' mı deseydim?" diyerek çıkışta bulundu.

Giriş Tarihi: 19.12.2020 10:12 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 10:14
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Coşkun Sabah'tan Hülya Avşar çıkışı: Olmamış mı deseydim?

Engelsiz Yaşam Vakfı ile Türk Kızılay'ın iş birliğiyle Cizre'deki ihtiyaç sahiplerine yardım toplayan ünlü isimlerden Coşkun Sabah, yardım taşıyan araçların yola çıkmasının ardından muhabirlerle sohbet etti.

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Coşkun Sabah'tan Hülya Avşar çıkışı: Olmamış mı deseydim?

SABAH'TAN 'HÜLYA' ÇIKIŞI

"Hülya Avşar askerdeyken beni Tanju Çolak ile aldattı" sözleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen bir açıklama yapan Sabah, konuya açıklık getirdi.

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Coşkun Sabah'tan Hülya Avşar çıkışı: Olmamış mı deseydim?

Usta sanatçı, "Katıldığım bir programda soruldu bu soru. Herkesin bildiği bir konu zaten, ben de 'Evet, doğru' dedim. Ne deseydim olmuş olan bir şeye 'böyle bir şey olmadı' mı deseydim?" diyerek çıkışta bulundu.

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Coşkun Sabah'tan Hülya Avşar çıkışı: Olmamış mı deseydim?

NE OLMUŞTU?

Coşkun Sabah, Uçankuş'a yaptığı açıklamada, bir dönem aşk yaşadığı Hülya Avşar hakkında kendisine yöneltilen soruları yanıtlamıştı.

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Coşkun Sabah'tan Hülya Avşar çıkışı: Olmamış mı deseydim?

Ünlü şarkıcı, "Hülya ile birlikteyken bir yıldan sonra benim askerlik zamanım geldi. Havaalanına Hülya beni ağlayarak yolcu etti. Sonra askerdeyken böyle bir haber okudum" ifadelerini kullanmıştı.