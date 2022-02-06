Hadise Mehmet Dinçerler cephesinde sular durulmuyor! Dinçerler’e amcasından şok hamle: Hadise’nin yüzüğü elden gidebilir

Ünlü şarkıcı Hadise, aradığı mutluluğu iş insanı Mehmet Dinçerler'de buldu. Hadise, geçen günlerde Dinçerler'in evlilik teklifin kabul etti. Şarkıcının yüzüğünün fiyatı ise oldukça konuşuldu. Fakat bu cömert hediye Mehmet Dinçerler'in maddi açıdan zor günler geçirmesinin üzerine gelince ortaya pek çok iddia atıldı. Bu iddialardan en çok konuşulanı ise Dinçerler'in borç batağı içinde olması. Geçen günlerde Mehmet Dinçerler, borç iddialarının önünü kapatmış ve borcun kendisine ait olmadığını açıklamıştı. Fakat Dinçerler'in amcasının avukatından ortalığı karıştıracak bir açıklama geldi. İşte olay yaratacak sözler...