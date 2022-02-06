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Haberler Galeri Hadise Mehmet Dinçerler cephesinde sular durulmuyor! Dinçerler’e amcasından şok hamle: Hadise’nin yüzüğü elden gidebilir

Hadise Mehmet Dinçerler cephesinde sular durulmuyor! Dinçerler’e amcasından şok hamle: Hadise’nin yüzüğü elden gidebilir

Ünlü şarkıcı Hadise, aradığı mutluluğu iş insanı Mehmet Dinçerler'de buldu. Hadise, geçen günlerde Dinçerler'in evlilik teklifin kabul etti. Şarkıcının yüzüğünün fiyatı ise oldukça konuşuldu. Fakat bu cömert hediye Mehmet Dinçerler'in maddi açıdan zor günler geçirmesinin üzerine gelince ortaya pek çok iddia atıldı. Bu iddialardan en çok konuşulanı ise Dinçerler'in borç batağı içinde olması. Geçen günlerde Mehmet Dinçerler, borç iddialarının önünü kapatmış ve borcun kendisine ait olmadığını açıklamıştı. Fakat Dinçerler'in amcasının avukatından ortalığı karıştıracak bir açıklama geldi. İşte olay yaratacak sözler...

Giriş Tarihi: 06.02.2022 14:05
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Hadise Mehmet Dinçerler cephesinde sular durulmuyor! Dinçerler’e amcasından şok hamle: Hadise’nin yüzüğü elden gidebilir

Ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler çifti, geçen haftalarda evlenme kararı aldıklarını sosyal medya hesabından sevenlerine duyurdu.

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Hadise Mehmet Dinçerler cephesinde sular durulmuyor! Dinçerler’e amcasından şok hamle: Hadise’nin yüzüğü elden gidebilir

GÜNDEME OTURAN YÜZÜK

Mehmet Dinçerler'in teklif esnasında ünlü şarkıcıya verdiği yüzük, magazin gündemini uzunca bir süredir meşgul etti.

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Hadise Mehmet Dinçerler cephesinde sular durulmuyor! Dinçerler’e amcasından şok hamle: Hadise’nin yüzüğü elden gidebilir

HADİSE'NİN YÜZÜĞÜ NE KADAR?

40 bin dolarlık yüzük için yeni bir iddia ortaya atıldı. Mehmet Dinçerler'in hediye ettiği yüzüğün Hadise'den alınabileceği belirtildi.

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Hadise Mehmet Dinçerler cephesinde sular durulmuyor! Dinçerler’e amcasından şok hamle: Hadise’nin yüzüğü elden gidebilir

AMCASININ AVUKATINDAN ZEHİR ZEMBEREK AÇIKLAMALAR

Mehmet Dinçerler'in şirketinin kurucu ortağı olan amcasının avukatı, 'Söylemezsem Olmaz' programına çıkarak konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Hadise Mehmet Dinçerler cephesinde sular durulmuyor! Dinçerler’e amcasından şok hamle: Hadise’nin yüzüğü elden gidebilir

"ŞAHSIM VE ŞİRKETİMİN BORCU YOKTUR"

Dinçerler'in "Şahsım ve şirketimin borcu yoktur" şeklindeki açıklamasının ardından amcasının avukatının programda yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü.