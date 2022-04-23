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Hadise ilk kez konuştu! Hamilelik açıklaması geldi: 'Allah'ın izniyle..."

Yaz aylarında iş insanı Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturacak olan Hadise, yeniden hamilelik iddiasıyla gündeme geldi. New York tatili dönüşü nişanlısıyla el ele görüntülenen şarkıcının çantası ile karnını gizlemesi dikkatlerden kaçmadı. Geçtiğimiz günlerde imam nikahı kıydıkları ileri sürülen Hadise'nin karnını kapatarak yürüdüğü anlar hamilelik iddialarını iyice güçlendirmişti. Ve sonunda Hadise'den beklenen açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 23.04.2022 12:37
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Hadise ilk kez konuştu! Hamilelik açıklaması geldi: ’Allah’ın izniyle...

Yaz aylarında evlenmeyi planladığı Mehmet Dinçerler ile görüntülenen Hadise'nin karnını çantayla gizlemeye çalışması akıllara hamilelik iddiasını getirmişti. Ve nihayet hamilelik açıklaması geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hadise ilk kez konuştu! Hamilelik açıklaması geldi: ’Allah’ın izniyle...

Daha önce hamile olduğu hatta o yüzden düğünden önce imam nikahı yaptırdıkları konuşulan ünlü şarkıcı Hadise ve nişanlısı Mehmet Dinçerler, New York dönüşü el ele objektiflere yansıdı.

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Hadise ilk kez konuştu! Hamilelik açıklaması geldi: ’Allah’ın izniyle...

"HEM İŞ HEM TATİL"

"Çok yoğun bir sürecimiz oldu Mehmet'le. Epey seyahat ettik. Hem iş, hem de tatil" diyen Hadise, birlikte şarkı çıkarmaya hazırlandığı Murda'ya verilen hapis cezasının sorulması üzerine "Ben Murda'nın arkasındayım. Müzik özgürlük demektir. Arkadaşım ve dostumdur. Arkasındayım. İşlerimiz devam ediyor..." ifadelerini kullandı.

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Hadise ilk kez konuştu! Hamilelik açıklaması geldi: ’Allah’ın izniyle...

KARNINI GİZLEDİ

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Hadise'nin karnını çantasıyla kapatması dikkatlerden kaçmadı. Ünlü şarkıcı, kameralar kapana kadar çantasını göbeğinden bir saniye olsun kaldırmadı.

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Hadise ilk kez konuştu! Hamilelik açıklaması geldi: ’Allah’ın izniyle...

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcının sürekli çantayla karnını kapatması hamilelik iddiasını gündeme getirdi.