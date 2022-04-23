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Haberler Galeri Esra Erol canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! 60 yaşındaki Yaşar Şahin 19 yaşındaki Hicran'ı kaçırdı! Polisler kucağında bebekle buldu

Esra Erol canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! 60 yaşındaki Yaşar Şahin 19 yaşındaki Hicran'ı kaçırdı! Polisler kucağında bebekle buldu

ATV'nin fenomen programı Esra Erol'da yardıma ihtiyacı olan vatandaşların imdadına yetişmeye devam ediyor. 60 yaşındaki Yaşar Şahin'in 18 yaşındaki kızı Hicran'ı kaçırdığını söyleyen Mevlüde Hanım, Esra Erol'un kapısını çaldı. Haftalardır aranan Hicran, Caner Toygar'a attığı mesajla polis ekiplerini harekete geçirdi. Türkiye'nin soluksuz takip ettiği olayda yaşanan gelişmeler Esra Erol'u ve stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu. İşte yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 23.04.2022 12:20
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Esra Erol canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! 60 yaşındaki Yaşar Şahin 19 yaşındaki Hicran’ı kaçırdı! Polisler kucağında bebekle buldu

ATV'nin izlenme rekorları kıran programı Esra Erol'da yaşananlar Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü.

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Esra Erol canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! 60 yaşındaki Yaşar Şahin 19 yaşındaki Hicran’ı kaçırdı! Polisler kucağında bebekle buldu

18 yaşındaki Hicran Ökmen'in annesi ve ablası, kızlarının 60 yaşındaki Yaşar Şahin tarafından kaçırılıp ardından zorla alıkonulduktan sonra ölümle tehdit ettiğini söyledi.

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Esra Erol canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! 60 yaşındaki Yaşar Şahin 19 yaşındaki Hicran’ı kaçırdı! Polisler kucağında bebekle buldu

Bunun üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma başlattı.

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Esra Erol canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! 60 yaşındaki Yaşar Şahin 19 yaşındaki Hicran’ı kaçırdı! Polisler kucağında bebekle buldu

Hicran Ökmen'in Caner Toygar'a "beni kurtarın" şeklinde yardım istediğini tespit eden ekipler, yaşlı adamın adresini tespit etti.

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Esra Erol canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! 60 yaşındaki Yaşar Şahin 19 yaşındaki Hicran’ı kaçırdı! Polisler kucağında bebekle buldu

Hicran Ökmen'in alıkonulduğu merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'ndeki Yaşar Şahin'in evine baskın yapan ekipler, genç kızı kurtardı.