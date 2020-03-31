Hadise ile Kaan Yıldırım evlerini ayırdı!

Bir süre önce aşk yaşamaya başlayan ve karantina günlerini birlikte geçiren Hadise ve Kaan Yıldırım'ın arasına 'Benek' girdi. Kaan Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hadise'nin evinde olduğu anlaşılmıştı. Coronavirüs endişesi taşıyan popçu, oyuncunun sık sık köpeğini gezdirmek için dışarı çıkmasından rahatsız oldu. Kaan Yıldırım da Hadise'nin İstinye'deki evinden ayrılıp Ulus'taki kendi evinde karantinaya girdi...