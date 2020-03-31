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Hadise ile Kaan Yıldırım evlerini ayırdı!

Bir süre önce aşk yaşamaya başlayan ve karantina günlerini birlikte geçiren Hadise ve Kaan Yıldırım'ın arasına 'Benek' girdi. Kaan Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hadise'nin evinde olduğu anlaşılmıştı. Coronavirüs endişesi taşıyan popçu, oyuncunun sık sık köpeğini gezdirmek için dışarı çıkmasından rahatsız oldu. Kaan Yıldırım da Hadise'nin İstinye'deki evinden ayrılıp Ulus'taki kendi evinde karantinaya girdi...

Giriş Tarihi: 31.03.2020 11:18 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 11:19
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Hadise ile Kaan Yıldırım evlerini ayırdı!

Coronavirüs salgınının başladığı günden beri aynı evde karantinada olan popçu Hadise ile oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım, evleri ayırdı.

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Hadise ile Kaan Yıldırım evlerini ayırdı!

Yakışıklı oyuncu, günlerdir Hadise'nin İstinye'deki evinde kalıyordu. Ancak Hadise, vaka sayıları ve uyarıların artmasıyla önlemleri fazlalaştırdı.

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Hadise ile Kaan Yıldırım evlerini ayırdı!

Ünlü popçu, sevgilisinin sık sık köpeğini gezdirmek için dışarı çıkmasından da rahatsız oldu. Son günlerde yaşadığı tedirginlikle evden dışarı adım atmayan ve sürekli evi dezenfekte eden Hadise'nin endişesine hak veren Kaan Yıldırım, sevgilisinin yanından bir süreliğine ayrıldı.

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Hadise ile Kaan Yıldırım evlerini ayırdı!

ULUS'TAKİ EVİNE GEÇTİ

33 yaşındaki yakışıklı oyuncu, son birkaç gündür Ulus'taki lüks bir sitede bulunan evinde kalıyor. Yıldırım, sosyal medyadan da sık sık Benek'i gezdirirken çektiği videoları paylaşmayı ihmal etmiyor.

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Hadise ile Kaan Yıldırım evlerini ayırdı!

Hadise ise evinde kalıp bir yandan şarkı sözü yazıp bir yandan da mutfaktaki hünerlerini geliştirmeye çalışıyor.