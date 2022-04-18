Hadise görümcesini paylaştı nişanlısı Mehmet Dinçerler’den karşılık geldi! Dikkat çeken paylaşım

Mehmet Dinçerler ile evlilik yolunda ilerleyen Hadise, son olarak müstakbel görümcesiyle paylaşım yaptı. Dinçerler ailesinin hemen her ferdiyle arası oldukça iyi olan şarkıcı, müstakbel kayınvalidesini paylaşıp doğum gününü kutladı. Kısa sürede gündem olan paylaşımın ardından Mehmet Dinçerler'in Instagram'ında görülen 4 kişilik fotoğraf, "Aile saadeti" olarak yorumlandı.