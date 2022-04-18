18 Nisan 2022, Pazartesi
Hadise görümcesini paylaştı nişanlısı Mehmet Dinçerler’den karşılık geldi! Dikkat çeken paylaşım
Mehmet Dinçerler ile evlilik yolunda ilerleyen Hadise, son olarak müstakbel görümcesiyle paylaşım yaptı. Dinçerler ailesinin hemen her ferdiyle arası oldukça iyi olan şarkıcı, müstakbel kayınvalidesini paylaşıp doğum gününü kutladı. Kısa sürede gündem olan paylaşımın ardından Mehmet Dinçerler'in Instagram'ında görülen 4 kişilik fotoğraf, "Aile saadeti" olarak yorumlandı.
Giriş Tarihi: 18.04.2022 14:13 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 14:13
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