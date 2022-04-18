18 Nisan 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hadise görümcesini paylaştı nişanlısı Mehmet Dinçerler’den karşılık geldi! Dikkat çeken paylaşım

Hadise görümcesini paylaştı nişanlısı Mehmet Dinçerler’den karşılık geldi! Dikkat çeken paylaşım

Mehmet Dinçerler ile evlilik yolunda ilerleyen Hadise, son olarak müstakbel görümcesiyle paylaşım yaptı. Dinçerler ailesinin hemen her ferdiyle arası oldukça iyi olan şarkıcı, müstakbel kayınvalidesini paylaşıp doğum gününü kutladı. Kısa sürede gündem olan paylaşımın ardından Mehmet Dinçerler'in Instagram'ında görülen 4 kişilik fotoğraf, "Aile saadeti" olarak yorumlandı.

Giriş Tarihi: 18.04.2022 14:13 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 14:13
  • 1
  • 6
Hadise görümcesini paylaştı nişanlısı Mehmet Dinçerler’den karşılık geldi! Dikkat çeken paylaşım

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Hadise, son paylaşımında müstakbel görümcesine yer verdi. Çok konuşulan paylaşımın ardından nişanlısı Mehmet Dinçerler de boş durmadı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
Hadise görümcesini paylaştı nişanlısı Mehmet Dinçerler’den karşılık geldi! Dikkat çeken paylaşım

Hadise, bir ilke imza attı. Hadise Instagram hesabından Mehmet Dinçerler'in kız kardeşi ile çekildikleri bir fotoğrafı paylaştı.

  • 3
  • 6
Hadise görümcesini paylaştı nişanlısı Mehmet Dinçerler’den karşılık geldi! Dikkat çeken paylaşım

HADİSE VE GÖRÜMCESİ

Bir diğer görümcesi olan Tuğba'nın düğününde birlikte dans ettiği ikinci görümcesinin doğum gününü kutlayan Hadise, "En tatlı ruha mutlu yıllar" notunu düştü.

  • 4
  • 6
Hadise görümcesini paylaştı nişanlısı Mehmet Dinçerler’den karşılık geldi! Dikkat çeken paylaşım

Hadise ve görümcesinin paylaşımının ardından Mehmet Dinçerler de Instagram hesabından bu kareyi takipçileri ile paylaştı.

  • 5
  • 6
Hadise görümcesini paylaştı nişanlısı Mehmet Dinçerler’den karşılık geldi! Dikkat çeken paylaşım