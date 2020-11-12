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12 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı’nin düğün tarihi belli oldu! Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı’nin düğün tarihi belli oldu!
Sosyetenin gözde çiftlerinden biri olan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, evlenme kararı aldıkları haberiyle magazin gündemine gelmişti. Evde baş başa oturdukları sırada Sabancı'dan evlilik teklifi alan Nazlı Kayı, 'Evet' cevabını verdi. Arzu Sabancı, ilişkinin başından beri evlenmelerini çok istediği bilinirken çiftin ne zaman nikah masasına oturacağı belli oldu. Sabah yazarı Bülent Cankurt, Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı evliliğiyle ilgili detayları köşesinde yazdı. İşte o yazı...
Giriş Tarihi: 12.11.2020 08:46 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 08:48
Sosyetenin en çok konuşulan çiftlerinden olan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı evlilik kararı aldı. Nazlı Kayı'nın gelinin olmasını çok isteyen Arzu Sabancı da muradına ererken çiftin ne zaman nikah masasına oturacağı belli oldu. Sabah köşe yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazısında Hacı Sabancı, Nazlı Kayı çiftini kaleme aldı. İşte o yazı…
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hatırlarsanız iki yıl önce, "Oğlumun sevdiğini baş tacı ederim" diyen Arzu Sabancı'nın sonunda gönlüne göre bir gelin adayı bulduğunu yazmıştım.
Büyük oğlu Hacı Sabancı ile 2017 yazından bu yana flört eden Nazlı Kayı'nın gelini olmasını çok isteyen Arzu Hanım'ın bu muradı gerçekleşiyor. Hoş, çok daha önce beklediğim bu müjdeli haber önceki gün geldi.
Densa Holding Başkan Yardımcısı Hacı Sabancı, Nazlı Kayı'ya evlenme teklif etti. Yakınlarından öğrendiğime göre; Hacı Bey, cumartesi akşamı baş başa evde oturdukları sırada Nazlı Hanım'a evlenme teklif etmiş.
Hiç beklemediği bir anda gelen teklife hem şaşıran hem de çok sevinen Nazlı Hanım, "Evet" demiş. Pandemi nedeniyle henüz bir tarih belirleyememişler ama 2021 yazında gelin-güvey olmayı planlıyorlarmış. Çok yakıştırdığım çift, umarım bir ömür mutlu olur.