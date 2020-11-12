Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı’nin düğün tarihi belli oldu!

Hiç beklemediği bir anda gelen teklife hem şaşıran hem de çok sevinen Nazlı Hanım, "Evet" demiş. Pandemi nedeniyle henüz bir tarih belirleyememişler ama 2021 yazında gelin-güvey olmayı planlıyorlarmış. Çok yakıştırdığım çift, umarım bir ömür mutlu olur.