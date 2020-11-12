12 Kasım 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Efsane dizi Kaygısızlar'ın 'Eleman'ıydı! Son hali milyonları hayrete düşürdü

Efsane dizi Kaygısızlar'ın 'Eleman'ıydı! Son hali milyonları hayrete düşürdü

1994 yılında Türk televizyonlarında yayın hayatına başladıktan itibaren 4 yıl boyunca milyonlarca vatandaşı güldüren efsane dizi Kaygısızlar'ın belki de en dikkat çekici ismi Eleman karakterine hayat veren Yalçın Avşar'dı. Yıllardır piyasada görünmeyen Kaygısızlar'ın Eleman'ı yıllar içinde çok değişti. Öyle ki görenler tanımakta güçlük çekti. İşte başta Yalçın Avşar olmak üzere Kaygısızlar ekibinin yıllar içindeki değişimi...

Giriş Tarihi: 12.11.2020 05:43 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 05:51
  • 1
  • 104
Efsane dizi Kaygısızlar'ın 'Eleman'ıydı! Son hali milyonları hayrete düşürdü

Efsane dizi Kaygısızlar'ın 'Eleman'ını bilmeyenimiz yoktur. Kaygısızlar'da Burcu'ya duyduğu samimi aşk ve Kül Tigin olan maceraları bir dönemi kasıp kavurmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 104
Efsane dizi Kaygısızlar'ın 'Eleman'ıydı! Son hali milyonları hayrete düşürdü

Peki, yıllar Kaygısızlar'ın 'Eleman'ına nasıl davrandı? İşte Yalçın Avşar başta olmak üzere ünlülerin geçirdiği büyük değişimler...

  • 3
  • 104
Efsane dizi Kaygısızlar'ın 'Eleman'ıydı! Son hali milyonları hayrete düşürdü

Kaygısızlar'ın Burcu'su Damla Özen...

  • 4
  • 104
Efsane dizi Kaygısızlar'ın 'Eleman'ıydı! Son hali milyonları hayrete düşürdü
  • 5
  • 104
Efsane dizi Kaygısızlar'ın 'Eleman'ıydı! Son hali milyonları hayrete düşürdü