Efsane dizi Kaygısızlar'ın 'Eleman'ıydı! Son hali milyonları hayrete düşürdü

1994 yılında Türk televizyonlarında yayın hayatına başladıktan itibaren 4 yıl boyunca milyonlarca vatandaşı güldüren efsane dizi Kaygısızlar'ın belki de en dikkat çekici ismi Eleman karakterine hayat veren Yalçın Avşar'dı. Yıllardır piyasada görünmeyen Kaygısızlar'ın Eleman'ı yıllar içinde çok değişti. Öyle ki görenler tanımakta güçlük çekti. İşte başta Yalçın Avşar olmak üzere Kaygısızlar ekibinin yıllar içindeki değişimi...