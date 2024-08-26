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Haberler Galeri Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i Talip Güran'ın son hali ortaya çıktı! Yeni mesleğine bakın! 'Yıllar ona da acımamış'

Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i Talip Güran'ın son hali ortaya çıktı! Yeni mesleğine bakın! 'Yıllar ona da acımamış'

Türk sinemasının efsanevi yapımlarından biri olan "Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" filminde Ömer karakteriyle hafızalara kazınan Talip Güran, son haliyle gündemde... Güran, yıllar içinde öyle bir değişmiş ki gören tanıyamıyor. Yaşamına başka Bodrum'da devam eden Güran'ın yeni işini görenler ise şoke oluyor. İşte Talip Güran'ın son hali ve mesleği...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.08.2024 17:07 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 17:14
Hababam Sınıfı’nın Kıvırcık Ömer’i Talip Güran’ın son hali ortaya çıktı! Yeni mesleğine bakın! ’Yıllar ona da acımamış’

Türk sinemasının klasiklerinden biri olan "Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor," yıllar geçmesine rağmen büyük bir ilgiyle izleniyor.

Hababam Sınıfı’nın Kıvırcık Ömer’i Talip Güran’ın son hali ortaya çıktı! Yeni mesleğine bakın! ’Yıllar ona da acımamış’

Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Perran Kutman gibi isimler yer almıştır. Film 1978 yılında seyirci karşısına çıkmıştı.

Hababam Sınıfı’nın Kıvırcık Ömer’i Talip Güran’ın son hali ortaya çıktı! Yeni mesleğine bakın! ’Yıllar ona da acımamış’

Filmin unutulmaz karakterlerinden biri olan Kıvırcık Ömer'i canlandıran Talip Güran ise kıvırcık saçlarıyla hafızalara kazınmıştı. Usta oyuncu, son haliyle gündem oldu.

Hababam Sınıfı’nın Kıvırcık Ömer’i Talip Güran’ın son hali ortaya çıktı! Yeni mesleğine bakın! ’Yıllar ona da acımamış’

TAHTA SANDALYE SATIYOR

Yaşamına Bodrum'da devam eden Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i Talip Güran tahta sandalye üretimi yapıyor.

Hababam Sınıfı’nın Kıvırcık Ömer’i Talip Güran’ın son hali ortaya çıktı! Yeni mesleğine bakın! ’Yıllar ona da acımamış’

Rengarenk boyadığı tahta sandalyeler ile geçimini sağlayan Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'ini son hali ile tanımak neredeyse imkansız.