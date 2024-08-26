26 Ağustos 2024, Pazartesi
Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i Talip Güran'ın son hali ortaya çıktı! Yeni mesleğine bakın! 'Yıllar ona da acımamış'
Türk sinemasının efsanevi yapımlarından biri olan "Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" filminde Ömer karakteriyle hafızalara kazınan Talip Güran, son haliyle gündemde... Güran, yıllar içinde öyle bir değişmiş ki gören tanıyamıyor. Yaşamına başka Bodrum'da devam eden Güran'ın yeni işini görenler ise şoke oluyor. İşte Talip Güran'ın son hali ve mesleği...
Giriş Tarihi: 26.08.2024 17:07 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 17:14