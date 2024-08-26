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Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy 3 aylık kızları Mira Milena'yla Maldivler'de!

Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun karakteriyle hafızalara kazınan Yıldız Çağrı Atiksoy ile eşi Berk Oktay, mutlu evliliklerini kızları Mira Milena'yla taçlandırdı. Geçtiğimiz aylarda ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor. Tatil için Maldivler'i tercih eden ikiliden yeni paylaşımlar geldi. İşte Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un minik kızlarıyla tatil pozları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.08.2024 15:52 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 15:52
Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy 3 aylık kızları Mira Milena’yla Maldivler’de!

Yakışıklı oyuncu Berk Oktay ile meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy, geçtiğimiz aylarda ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy 3 aylık kızları Mira Milena’yla Maldivler’de!

İlk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan ünlü çift, tüm vakitlerini kızları Mira Milena ile geçiriyor. Gözde çiftin hayranları ise Mira Milena'nın yeni karelerini sabırsızlıkla bekliyor...

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy 3 aylık kızları Mira Milena’yla Maldivler’de!

"3 AYLIK OLDUK BİZ"

Güzel oyuncu, geçtiğimiz günler kızı Mira Milena ile yaptığı paylaşımına "Bugün 3 aylık olduk biz. Rabbim evlatlarımızı korusun. Dünya üzerindeki tek bir çocuğun dahi gözünden bir damla yaş akmamasını o kadar çok isterdim ki... Allah'ım tüm çocukların yanında olsun" notunu düşmüştü.

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy 3 aylık kızları Mira Milena’yla Maldivler’de!

3 aylık kızları ile Maldivler'e uçan Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'dan yeni paylaşımlar geldi.

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy 3 aylık kızları Mira Milena’yla Maldivler’de!

İşte Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Maldivler pozları...