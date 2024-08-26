Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy 3 aylık kızları Mira Milena’yla Maldivler’de!

"3 AYLIK OLDUK BİZ"

Güzel oyuncu, geçtiğimiz günler kızı Mira Milena ile yaptığı paylaşımına "Bugün 3 aylık olduk biz. Rabbim evlatlarımızı korusun. Dünya üzerindeki tek bir çocuğun dahi gözünden bir damla yaş akmamasını o kadar çok isterdim ki... Allah'ım tüm çocukların yanında olsun" notunu düşmüştü.