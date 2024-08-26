26 Ağustos 2024, Pazartesi
Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy 3 aylık kızları Mira Milena'yla Maldivler'de!
Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun karakteriyle hafızalara kazınan Yıldız Çağrı Atiksoy ile eşi Berk Oktay, mutlu evliliklerini kızları Mira Milena'yla taçlandırdı. Geçtiğimiz aylarda ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor. Tatil için Maldivler'i tercih eden ikiliden yeni paylaşımlar geldi. İşte Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un minik kızlarıyla tatil pozları...
Giriş Tarihi: 26.08.2024 15:52 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 15:52