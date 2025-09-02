02 Eylül 2025, Salı

Güzellikte yarışıyorlar! Gözleri KaraDeniz'in Güneş'i Özge Yağız'ın kardeşiyle benzerliği şaşırttı

atv ekranlarının yeni dizisi "Gözleri KaraDeniz" hem etkileyici konusu hem de başarılı oyuncu kadrosuyla büyük merak uyandırdı. İlk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizide "Güneş" karakterini canlandıran Özge Yağız'ın hayatına dair detaylar da araştırılmaya başladı. Yeteneğinin yanı sıra güzelliğiyle de göz dolduran oyuncunun kardeşini görenler ise şaşıp kaldı. İşte Özge Yağız'ın ablası Ezgi Yağız...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.09.2025 11:58 Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 11:58
Bu akşam atv ekranlarında yayınlanacak olan "Gözleri KaraDeniz" dizisi konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İlk bölüm öncesi iddialı dizinin oyuncuları da yakın takibe alındı.

Halit Özgür Sarı (Azil) ile başrolünü paylaştığı dizide Güneş karakterini canlandıran Özge Yağız'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Daha önce, "Safir", "Yemin", "Sol Yanım", "Baba" gibi dizilerde rol alan 27 yaşındaki oyuncunun kardeşiyle paylaşımlarını görenler ise şaştı kaldı.

Ünlü oyuncunun ablasını görenler "Çok benziyorlar", "Güzellik genetik" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Özge Yağız'ın ablası Ezgi Yağız Aktürk

Ezgi Yağız Aktürk ve ailesi

Ezgi Yağız Aktürk

Ezgi Yağız Aktürk

Özge Yağız