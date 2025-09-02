Güzellikte yarışıyorlar! Gözleri KaraDeniz'in Güneş'i Özge Yağız'ın kardeşiyle benzerliği şaşırttı

atv ekranlarının yeni dizisi "Gözleri KaraDeniz" hem etkileyici konusu hem de başarılı oyuncu kadrosuyla büyük merak uyandırdı. İlk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizide "Güneş" karakterini canlandıran Özge Yağız'ın hayatına dair detaylar da araştırılmaya başladı. Yeteneğinin yanı sıra güzelliğiyle de göz dolduran oyuncunun kardeşini görenler ise şaşıp kaldı. İşte Özge Yağız'ın ablası Ezgi Yağız...