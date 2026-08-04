Gupse Özay'dan yaz tatiline esprili gönderme

Gupse Özay, yakın dostları Öykü Karayel ve Melodi Elbirliler ile bir araya geldiği eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Çocukların renkli kalemlerle yüzlerini boyadığı kareleri paylaşan ünlü oyuncu, "Okullar ne zaman açılıyor?" notuyla yaz tatiline tatlı bir göndermede bulundu.

Kendisi gibi oyuncu olan Barış Arduç ile evli olan ve Jan Asya adında bir kızı bulunan Gupse Özay, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı eğlenceli paylaşımla gündeme geldi.

Yakın dostları Öykü Karayel ve Melodi Elbirliler ile bir araya gelen Özay, çocukların renkli kalemlerle yüzlerini boyadığı anları takipçileriyle paylaştı. Fotoğraflarda hem Gupse Özay'ın hem de Öykü Karayel'in yüzünün rengârenk kalemlerle boyandığı görüldü.

GUPSE'DEN TATLI İSYAN: OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR? Eğlenceli kareleri sosyal medya hesabında yayımlayan Özay, paylaşımına esprili bir not da ekledi. Ünlü oyuncu, "Okullar ne zaman açılıyor? Tam olarak kaç gün kaldı yani..." ifadeleriyle çocuklarla geçirdiği hareketli anlara mizahi bir göndermede bulundu. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

Öte yandan Gupse Özay ile Barış Arduç, 2020 yılında dünyaevine girdi. Çift, 2022 yılında dünyaya gelen kızları Jan Asya ile ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Oyuncu Öykü Karayel ile müzisyen Can Bonomo çifti ise 2021 yılında oğulları Roman'ı kucaklarına aldı. Sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ile şef Arda Türkmen'in Siena Ada adını verdikleri kızları da 2022 yılında dünyaya geldi.