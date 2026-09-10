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Ünlü çiftin kızı Jan Asya 4 yaşına girdi! Doğum günü kutlaması dikkat çekti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Gupse Özay ve Barış Arduç, 2022 yılında dünyaya gelen kızları Jan Asya'yı gözlerden uzak büyütmeyi tercih etmişti. Ünlü çift, 4 yaşına giren kızları Jan Asya için özel bir doğum günü partisi düzenledi.

Ünlü çiftin kızı Jan Asya 4 yaşına girdi! Doğum günü kutlaması dikkat çekti 1

Barış Arduç ve Gupse Özay'ın kızları Jan Asya, 4 yaşına bastı. 9 Eylül 2022 tarihinde dünyaya gelen Jan Asya için özel bir doğum günü kutlaması düzenlendi.

Ünlü çiftin kızı Jan Asya 4 yaşına girdi! Doğum günü kutlaması dikkat çekti 2

KIZLARININ YÜZÜNÜ YİNE GÖSTERMEDİLER

Kutlamadan paylaşılan görüntüler sosyal medyada gündem olurken, özellikle Jan Asya için hazırlanan doğum günü pastası dikkat çekti.

Ünlü çiftin kızı Jan Asya 4 yaşına girdi! Doğum günü kutlaması dikkat çekti 3

PRENSES TEMALI PASTA HAZIRLATTILAR

Kameralardan uzak büyütülen Jan Asya için aile arasında, renkli ve neşeli bir prenses teması tercih edildi. Ünlü çift, kızlarının yüzünü göstermeme konusundaki hassasiyetlerini bu özel günde de sürdürdü.

Ünlü çiftin kızı Jan Asya 4 yaşına girdi! Doğum günü kutlaması dikkat çekti 4

GUPSE ÖZAY'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Özel hayatının yanı sıra samimi açıklamalarıyla da sık sık gündeme gelen Gupse Özay, daha önce katıldığı bir programda kendisiyle ilgili merak edilenleri anlatmıştı.

Esprili kişiliği nedeniyle dışarıdan bakıldığında farklı algılanabildiğini belirten Özay, aslında oldukça disiplinli biri olduğunu söylemişti.

Ünlü çiftin kızı Jan Asya 4 yaşına girdi! Doğum günü kutlaması dikkat çekti 5

"ASLINDA ŞEYTANIM"

Özay, bu yönünü gören insanların şaşırdığını belirterek, "Beni tanımayan insanlar uzaktan gördüklerinde, komiklik yaptığımdan dolayı beni 'saf' zannedebilirler. Aslında çok şeytanım" ifadelerini kullanmıştı.

"SOSYALLEŞMEK BÜTÜN ENERJİMİ TÜKETİYOR"

Kalabalık ortamlarda bulunmanın kendisini yorduğunu da anlatan Gupse Özay, eşi Barış Arduç ile dışarı çıktıkları günlerin ardından uzun süre evde kalmak istediğini dile getirmişti.

Ünlü çiftin kızı Jan Asya 4 yaşına girdi! Doğum günü kutlaması dikkat çekti 6

Sosyalleşmenin kendisi için oldukça yorucu olduğunu söyleyen Özay, insanların dertlerini dinlemenin de enerjisini tükettiğini ifade ederek, "Sosyalleşmek benim bütün enerjimi tüketiyor. Evden çıkınca her insanla konuşmam gerekecek, dert dinleyeceğim. Herkes de çok dertli" demişti.

Ünlü çiftin kızı Jan Asya 4 yaşına girdi! Doğum günü kutlaması dikkat çekti 7

"ARTIK 3 AY EVDEN ÇIKMAM"

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde oyuncu arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde ise daha önce yaptığı bu açıklamaya esprili bir gönderme yapmıştı.

Özay, buluşmanın ardından "Artık 3 ay evden çıkmam" diyerek sosyal hayatıyla ilgili yaptığı açıklamayı yeniden gündeme taşımıştı.

Şimdi ise ünlü oyuncu, eşi Barış Arduç ile birlikte kızları Jan Asya'nın 4. yaş gününü kutlamanın mutluluğunu yaşadı. Çiftin kızlarıyla verdiği poz ve doğum günü partisinden renkli görüntüler magazin gündeminin dikkat çeken kareleri arasında yer aldı.

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