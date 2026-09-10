Ünlü çiftin kızı Jan Asya 4 yaşına girdi! Doğum günü kutlaması dikkat çekti
Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Gupse Özay ve Barış Arduç, 2022 yılında dünyaya gelen kızları Jan Asya'yı gözlerden uzak büyütmeyi tercih etmişti. Ünlü çift, 4 yaşına giren kızları Jan Asya için özel bir doğum günü partisi düzenledi.
Barış Arduç ve Gupse Özay'ın kızları Jan Asya, 4 yaşına bastı. 9 Eylül 2022 tarihinde dünyaya gelen Jan Asya için özel bir doğum günü kutlaması düzenlendi.
KIZLARININ YÜZÜNÜ YİNE GÖSTERMEDİLER
Kutlamadan paylaşılan görüntüler sosyal medyada gündem olurken, özellikle Jan Asya için hazırlanan doğum günü pastası dikkat çekti.
PRENSES TEMALI PASTA HAZIRLATTILAR
Kameralardan uzak büyütülen Jan Asya için aile arasında, renkli ve neşeli bir prenses teması tercih edildi. Ünlü çift, kızlarının yüzünü göstermeme konusundaki hassasiyetlerini bu özel günde de sürdürdü.
GUPSE ÖZAY'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR
Özel hayatının yanı sıra samimi açıklamalarıyla da sık sık gündeme gelen Gupse Özay, daha önce katıldığı bir programda kendisiyle ilgili merak edilenleri anlatmıştı.
Esprili kişiliği nedeniyle dışarıdan bakıldığında farklı algılanabildiğini belirten Özay, aslında oldukça disiplinli biri olduğunu söylemişti.
"ASLINDA ŞEYTANIM"
Özay, bu yönünü gören insanların şaşırdığını belirterek, "Beni tanımayan insanlar uzaktan gördüklerinde, komiklik yaptığımdan dolayı beni 'saf' zannedebilirler. Aslında çok şeytanım" ifadelerini kullanmıştı.
"SOSYALLEŞMEK BÜTÜN ENERJİMİ TÜKETİYOR"
Kalabalık ortamlarda bulunmanın kendisini yorduğunu da anlatan Gupse Özay, eşi Barış Arduç ile dışarı çıktıkları günlerin ardından uzun süre evde kalmak istediğini dile getirmişti.