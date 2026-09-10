Barış Arduç ve Gupse Özay'ın kızları Jan Asya, 4 yaşına bastı. 9 Eylül 2022 tarihinde dünyaya gelen Jan Asya için özel bir doğum günü kutlaması düzenlendi.

Kameralardan uzak büyütülen Jan Asya için aile arasında, renkli ve neşeli bir prenses teması tercih edildi. Ünlü çift, kızlarının yüzünü göstermeme konusundaki hassasiyetlerini bu özel günde de sürdürdü.

Esprili kişiliği nedeniyle dışarıdan bakıldığında farklı algılanabildiğini belirten Özay, aslında oldukça disiplinli biri olduğunu söylemişti.

Özel hayatının yanı sıra samimi açıklamalarıyla da sık sık gündeme gelen Gupse Özay, daha önce katıldığı bir programda kendisiyle ilgili merak edilenleri anlatmıştı.

"ASLINDA ŞEYTANIM"

Özay, bu yönünü gören insanların şaşırdığını belirterek, "Beni tanımayan insanlar uzaktan gördüklerinde, komiklik yaptığımdan dolayı beni 'saf' zannedebilirler. Aslında çok şeytanım" ifadelerini kullanmıştı.

"SOSYALLEŞMEK BÜTÜN ENERJİMİ TÜKETİYOR"

Kalabalık ortamlarda bulunmanın kendisini yorduğunu da anlatan Gupse Özay, eşi Barış Arduç ile dışarı çıktıkları günlerin ardından uzun süre evde kalmak istediğini dile getirmişti.