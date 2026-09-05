GELİNLİĞE TAM NOT Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraflar, 1 milyondan fazla beğeni alan paylaşım, çok sayıda yorum da aldı. Tuana Yılmaz, sade gelinliğiyle takipçilerinden tam not aldı. Gelinliğinin duvağında yer alan "Bir sana yazıldı tüm cümlelerim" şeklindeki romantik mesaj da dikkat çekti.

AYTEK ŞAYAN YALNIZ BIRAKMADI Çiftin bu mutlu gününde yakın dostları da onları yalnız bırakmadı. 'Taşacak Bu Deniz' dizisinde rol alan Aytek Şayan da davetliler arasında yer aldı.

TARO EMİR TEKİN'İN PAYLAŞIMI KAFALARI KARIŞTIRDI Öte yandan Burak Yörük ve Tuana Yılmaz'ın nikâhının ardından dikkat çeken bir detay da gündeme geldi. Çiftin yakın dostu Taro Emir Tekin'in haziran ayında aynı kostümle yaptığı paylaşım, sosyal medyada merak uyandırdı.

Tekin'in aylar önce yaptığı paylaşım, "Çift daha önce mi evlendi?" sorusunu akıllara getirdi. Söz konusu paylaşım, çiftin Roma'daki nikâhının ardından sosyal medyada yeniden gündem oldu.