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Burak Yörük ve Tuana Yılmaz Roma’da nikâh masasına oturdu! Taro Emir Tekin’in paylaşımı gündem oldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Burak Yörük ile 5 yıllık sevgilisi Tuana Yılmaz, Roma'da düzenlenen romantik bir nikahla dünyaevine girdi. Çiftin düğün kareleri büyük ilgi görürken, Taro Emir Tekin'in aylar önce aynı kostümle yaptığı paylaşım, "Çift daha önce mi evlendi?" sorusunu akıllara getirdi.

Burak Yörük ve Tuana Yılmaz Roma’da nikâh masasına oturdu! Taro Emir Tekin’in paylaşımı gündem oldu 1

'Taşacak Bu Deniz' dizisinde Oruç Furtuna karakteriyle dikkat çeken oyuncu Burak Yörük, 5 yıldır birlikte olduğu müzisyen sevgilisi Tuana Yılmaz ile İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen romantik bir nikâhla dünyaevine girdi.

Burak Yörük ve Tuana Yılmaz Roma’da nikâh masasına oturdu! Taro Emir Tekin’in paylaşımı gündem oldu 2

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde yer alan Burak Yörük, uzun süredir şarkıcı Tuana Yılmaz ile aşk yaşıyordu.

Burak Yörük ve Tuana Yılmaz Roma’da nikâh masasına oturdu! Taro Emir Tekin’in paylaşımı gündem oldu 3

Çift, mutluluklarını sık sık sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyordu.

Burak Yörük ve Tuana Yılmaz Roma’da nikâh masasına oturdu! Taro Emir Tekin’in paylaşımı gündem oldu 4

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Tuana Yılmaz ile evlilik kararı aldıklarını açıklayarak sevenlerine müjdeli haberi vermişti. Çift, Instagram hesaplarından yaptıkları sürpriz paylaşımla evlendiklerini duyurdu.

Burak Yörük ve Tuana Yılmaz Roma’da nikâh masasına oturdu! Taro Emir Tekin’in paylaşımı gündem oldu 5

ROMA'DA SÜRPRİZ NİKÂH

Burak Yörük ve Tuana Yılmaz, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen nikâhla hayatlarını birleştirdi. Çift, nikâhın ardından çekilen romantik karelerini sosyal medyada "The Yörüks" notuyla paylaştı.

Burak Yörük ve Tuana Yılmaz Roma’da nikâh masasına oturdu! Taro Emir Tekin’in paylaşımı gündem oldu 6

GELİNLİĞE TAM NOT

Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraflar, 1 milyondan fazla beğeni alan paylaşım, çok sayıda yorum da aldı. Tuana Yılmaz, sade gelinliğiyle takipçilerinden tam not aldı. Gelinliğinin duvağında yer alan "Bir sana yazıldı tüm cümlelerim" şeklindeki romantik mesaj da dikkat çekti.

Burak Yörük ve Tuana Yılmaz Roma’da nikâh masasına oturdu! Taro Emir Tekin’in paylaşımı gündem oldu 7

AYTEK ŞAYAN YALNIZ BIRAKMADI

Çiftin bu mutlu gününde yakın dostları da onları yalnız bırakmadı. 'Taşacak Bu Deniz' dizisinde rol alan Aytek Şayan da davetliler arasında yer aldı.

Burak Yörük ve Tuana Yılmaz Roma’da nikâh masasına oturdu! Taro Emir Tekin’in paylaşımı gündem oldu 8

TARO EMİR TEKİN'İN PAYLAŞIMI KAFALARI KARIŞTIRDI

Öte yandan Burak Yörük ve Tuana Yılmaz'ın nikâhının ardından dikkat çeken bir detay da gündeme geldi. Çiftin yakın dostu Taro Emir Tekin'in haziran ayında aynı kostümle yaptığı paylaşım, sosyal medyada merak uyandırdı.

Burak Yörük ve Tuana Yılmaz Roma’da nikâh masasına oturdu! Taro Emir Tekin’in paylaşımı gündem oldu 9

Tekin'in aylar önce yaptığı paylaşım, "Çift daha önce mi evlendi?" sorusunu akıllara getirdi. Söz konusu paylaşım, çiftin Roma'daki nikâhının ardından sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Burak Yörük ve Tuana Yılmaz Roma’da nikâh masasına oturdu! Taro Emir Tekin’in paylaşımı gündem oldu 10

Burak Yörük ve Tuana Yılmaz'ın sürpriz nikâhı, sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

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