Burak Yörük ve Tuana Yılmaz Roma’da nikâh masasına oturdu! Taro Emir Tekin’in paylaşımı gündem oldu
Burak Yörük ile 5 yıllık sevgilisi Tuana Yılmaz, Roma'da düzenlenen romantik bir nikahla dünyaevine girdi. Çiftin düğün kareleri büyük ilgi görürken, Taro Emir Tekin'in aylar önce aynı kostümle yaptığı paylaşım, "Çift daha önce mi evlendi?" sorusunu akıllara getirdi.
'Taşacak Bu Deniz' dizisinde Oruç Furtuna karakteriyle dikkat çeken oyuncu Burak Yörük, 5 yıldır birlikte olduğu müzisyen sevgilisi Tuana Yılmaz ile İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen romantik bir nikâhla dünyaevine girdi.
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde yer alan Burak Yörük, uzun süredir şarkıcı Tuana Yılmaz ile aşk yaşıyordu.
Çift, mutluluklarını sık sık sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyordu.
Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Tuana Yılmaz ile evlilik kararı aldıklarını açıklayarak sevenlerine müjdeli haberi vermişti. Çift, Instagram hesaplarından yaptıkları sürpriz paylaşımla evlendiklerini duyurdu.
ROMA'DA SÜRPRİZ NİKÂH
Burak Yörük ve Tuana Yılmaz, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen nikâhla hayatlarını birleştirdi. Çift, nikâhın ardından çekilen romantik karelerini sosyal medyada "The Yörüks" notuyla paylaştı.