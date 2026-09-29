Esra Bilgiç'e 2 yıllık aşkından milyonluk hediye! Çantanın değeri şaşırttı

Oyuncu Esra Bilgiç ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan DJ Faruk Sabancı'nın sevgilisine 30 bin dolar, yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde lüks bir çanta hediye ettiği öne sürüldü. Bilgiç'in sosyal medya paylaşımında görülen çanta dikkat çekti.

Magazin dünyasının sevilen isimlerinden Esra Bilgiç, yaklaşık iki yıldır DJ Faruk Sabancı ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

"EVLİLİK" İDDİALARINI YALANLAMIŞTI Geçtiğimiz aylarda ailelerin bir araya gelmesiyle ilişkilerinin ciddiyet kazandığı ve çiftin bu yaz nikâh masasına oturacağı iddia edilmişti. Ancak Esra Bilgiç, Faruk Sabancı ile evlenecekleri yönündeki haberleri yalanlayarak, "Çıkan haberler doğru değil. Eğer böyle bir karar alırsak sizlerle seve seve bu güzel haberi paylaşırız." ifadelerini kullanmıştı.

Gezmeyi seven çift, birlikte çıktıkları seyahatlerden kareleri de sosyal medya hesaplarından paylaşmayı sürdürüyor. Esra Bilgiç'in son paylaşımında kullandığı lüks çanta ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

SEVGİLİSİ İÇİN MİLYONLARI GÖZDEN ÇIKARDI Takvim'de yer alan habere göre, Bilgiç'in fotoğrafında görülen çantanın Faruk Sabancı tarafından sevgilisine hediye edildiği öne sürüldü. Lüks markaya ait çantanın değerinin 30 bin dolar, yaklaşık 1,5 milyon TL olduğu belirtildi.