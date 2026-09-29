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Esra Bilgiç'e 2 yıllık aşkından milyonluk hediye! Çantanın değeri şaşırttı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Oyuncu Esra Bilgiç ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan DJ Faruk Sabancı'nın sevgilisine 30 bin dolar, yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde lüks bir çanta hediye ettiği öne sürüldü. Bilgiç'in sosyal medya paylaşımında görülen çanta dikkat çekti.

Esra Bilgiç'e 2 yıllık aşkından milyonluk hediye! Çantanın değeri şaşırttı 1

Magazin dünyasının sevilen isimlerinden Esra Bilgiç, yaklaşık iki yıldır DJ Faruk Sabancı ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Esra Bilgiç'e 2 yıllık aşkından milyonluk hediye! Çantanın değeri şaşırttı 2

"EVLİLİK" İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda ailelerin bir araya gelmesiyle ilişkilerinin ciddiyet kazandığı ve çiftin bu yaz nikâh masasına oturacağı iddia edilmişti. Ancak Esra Bilgiç, Faruk Sabancı ile evlenecekleri yönündeki haberleri yalanlayarak, "Çıkan haberler doğru değil. Eğer böyle bir karar alırsak sizlerle seve seve bu güzel haberi paylaşırız." ifadelerini kullanmıştı.

Esra Bilgiç'e 2 yıllık aşkından milyonluk hediye! Çantanın değeri şaşırttı 3

Gezmeyi seven çift, birlikte çıktıkları seyahatlerden kareleri de sosyal medya hesaplarından paylaşmayı sürdürüyor. Esra Bilgiç'in son paylaşımında kullandığı lüks çanta ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Esra Bilgiç'e 2 yıllık aşkından milyonluk hediye! Çantanın değeri şaşırttı 4

SEVGİLİSİ İÇİN MİLYONLARI GÖZDEN ÇIKARDI

Takvim'de yer alan habere göre, Bilgiç'in fotoğrafında görülen çantanın Faruk Sabancı tarafından sevgilisine hediye edildiği öne sürüldü. Lüks markaya ait çantanın değerinin 30 bin dolar, yaklaşık 1,5 milyon TL olduğu belirtildi.

Esra Bilgiç'e 2 yıllık aşkından milyonluk hediye! Çantanın değeri şaşırttı 5

Bu jest, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Esra Bilgiç'e 2 yıllık aşkından milyonluk hediye! Çantanın değeri şaşırttı 6

ESRA BİLGİÇ HAKKINDA

Esra Bilgiç, özellikle Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı "Halime Hatun" karakteriyle tanınan başarılı Türk oyuncu ve modeldir. 14 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Bilgiç, Türkiye'nin yanı sıra uluslararası alanda da geniş bir hayran kitlesine sahiptir.

Esra Bilgiç'e 2 yıllık aşkından milyonluk hediye! Çantanın değeri şaşırttı 7

Diriliş Ertuğrul (2014-2018): Bilgiç, ilk oyunculuk deneyimini bu dizide yaşadı. Dört sezon boyunca başrolde yer alan oyuncu, canlandırdığı Halime Hatun karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

Ramo (2020-2021): Murat Yıldırım ile başrolü paylaşan Bilgiç, suç ve dram türündeki dizide "Sibel" karakterine hayat verdi.

Kanunsuz Topraklar (2021-2022): Oyuncu, dizide "Gülfem Paşazade" karakterini canlandırdı.

Diğer projeleri: Esra Bilgiç, Bir Umut Yeter ve internet dizisi Zamanın Kapıları gibi yapımların yanı sıra Adanış: Kutsal Kavga ve Atatürk filmlerinde de rol aldı.

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