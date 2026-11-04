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Güneşin Doğduğu Yer 8. bölümde neler olacak? Kenan’ın şüpheleri büyüyor, Ceyhun harekete geçiyor!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Güneşin Doğduğu Yer'in 8. bölümünde Kenan'ın Leyla'yı kaçırmasıyla Ceyhun harekete geçerken iki aile arasındaki gerilim tırmanıyor. Kenan'ın büyüyen şüpheleri ve Celadet'in yeni hamleleri, dengeleri değiştirecek gelişmelerin önünü açıyor.

Güneşin Doğduğu Yer 8. bölümde neler olacak? Kenan’ın şüpheleri büyüyor, Ceyhun harekete geçiyor! 1

ATV'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan ve yönetmen koltuğunda 'Ketche' Hakan Kırvavaç'ın oturduğu dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer', perşembe akşamı sekizinci bölümüyle ekrana geliyor.

Güneşin Doğduğu Yer 8. bölümde neler olacak? Kenan’ın şüpheleri büyüyor, Ceyhun harekete geçiyor! 2

KENAN'IN ŞÜPHELERİ BÜYÜYOR, CEYHUN LEYLA İÇİN SINIRLARI ZORLUYOR!

8. BÖLÜM

Kenan'ın Leyla'yı kaçırdığını öğrenen Ceyhun harekete geçer. Leyla'yı Kenan'ın elinden almak için sınır tanımayacağını göstermesi, Kozan ailesinin endişelerini giderek artırır. Bu sırada Leyla'yı geri kazanmaya çalışan Kenan için gerçekler giderek daha karmaşık bir hâl alır.

Güneşin Doğduğu Yer 8. bölümde neler olacak? Kenan’ın şüpheleri büyüyor, Ceyhun harekete geçiyor! 3

Celadet, Zeki'yle sarsıcı bir yüzleşme yaşar. Girdiği savaşlardan mağlup çıkmaya başlayan Celadet, yeni kozlar oynamak zorunda kalır.

Güneşin Doğduğu Yer 8. bölümde neler olacak? Kenan’ın şüpheleri büyüyor, Ceyhun harekete geçiyor! 4

Beklenmedik bir kaza, iki ailenin de gündemini değiştirir. Kenan kendisinden uzaklaştıkça öfkesi büyüyen Hanzade, tartışmaların dozunu giderek artırır.

Güneşin Doğduğu Yer 8. bölümde neler olacak? Kenan’ın şüpheleri büyüyor, Ceyhun harekete geçiyor! 5

Leyla için Teneke Mahallesi'nde hayat giderek zorlaşırken şüpheleri iyice büyüyen Kenan, tüm dengeleri değiştirecek bir hamlede bulunur.

Güneşin Doğduğu Yer 8. bölümde neler olacak? Kenan’ın şüpheleri büyüyor, Ceyhun harekete geçiyor! 6

Kenan, Leyla'yı yeniden kazanabilecek mi? Ceyhun'un Leyla için göze aldıkları, iki aileyi nasıl karşı karşıya getirecek? Celadet'in yeni kozları onu köşeye sıkışmaktan kurtaracak mı?

Güneşin Doğduğu Yer 8. bölümde neler olacak? Kenan’ın şüpheleri büyüyor, Ceyhun harekete geçiyor! 7

Kenan'ın büyüyen şüpheleri hangi gerçeğin kapısını aralayacak? Tüm bu soruların yanıtları perşembe akşamı ATV'de!

Güneşin Doğduğu Yer 8. bölümde neler olacak? Kenan’ın şüpheleri büyüyor, Ceyhun harekete geçiyor! 8

Oyuncular : Kenan (Burak Özçivit), Celadet (Sibel Taşçıoğlu), Ceyhun (Görkem Sevindik), Leyla (Beyza Gümülcine), Hanzade (Hilal Anay), İhsan (Muharrem Türkseven), Gül (Bahar Süer), Munise (Nazlıcan Demir), Suzi (Çağıl Aydıner), Zeki (İlker Yavuz Aksakal), Medet (Kenan Civiniz), Ahsen (Sahra Gümüş), Cezmi (Meriç Özkaya), Şennur (Gamze Bayraktaroğlu), Hikmet (Alper Kut), Havva (Ezgi Bektaş), Alev (Yeliz Doğramacılar), Devran (Devrim Yakut) ve Heybet Dede (Ali Erkazan).

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