Güneşin Doğduğu Yer 8. bölümde neler olacak? Kenan’ın şüpheleri büyüyor, Ceyhun harekete geçiyor!

Güneşin Doğduğu Yer'in 8. bölümünde Kenan'ın Leyla'yı kaçırmasıyla Ceyhun harekete geçerken iki aile arasındaki gerilim tırmanıyor. Kenan'ın büyüyen şüpheleri ve Celadet'in yeni hamleleri, dengeleri değiştirecek gelişmelerin önünü açıyor.

ATV'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan ve yönetmen koltuğunda 'Ketche' Hakan Kırvavaç'ın oturduğu dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer', perşembe akşamı sekizinci bölümüyle ekrana geliyor.

KENAN'IN ŞÜPHELERİ BÜYÜYOR, CEYHUN LEYLA İÇİN SINIRLARI ZORLUYOR! 8. BÖLÜM Kenan'ın Leyla'yı kaçırdığını öğrenen Ceyhun harekete geçer. Leyla'yı Kenan'ın elinden almak için sınır tanımayacağını göstermesi, Kozan ailesinin endişelerini giderek artırır. Bu sırada Leyla'yı geri kazanmaya çalışan Kenan için gerçekler giderek daha karmaşık bir hâl alır.

Celadet, Zeki'yle sarsıcı bir yüzleşme yaşar. Girdiği savaşlardan mağlup çıkmaya başlayan Celadet, yeni kozlar oynamak zorunda kalır.

Beklenmedik bir kaza, iki ailenin de gündemini değiştirir. Kenan kendisinden uzaklaştıkça öfkesi büyüyen Hanzade, tartışmaların dozunu giderek artırır.