"BEN DE DAYANAMADIM"

Paylaşımına duygusal bir not ekleyen Seki, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Uzun bir aradan sonra tekrar herkese merhabalar; sizleri çok özledim. 🫂😍💞 Bir süredir hayat biraz daha evde, biraz daha sakin akıyor… Şu an hâlâ iyileşme ve şifalanma sürecindeyim. Çok şükür, her geçen gün kendimi daha iyi hissediyorum ve iyileşiyorum. 🙏🏻🧿

Bu süreci de elimden geldiğince güzel değerlendirmeye çalışıyorum. Bir yandan şan derslerime evde devam ediyor, bir yandan da yeniden sahnelere çıkacağım, sizlerle buluşacağım konserler için hazırlanıyorum. Bunun için de çok heyecanlıyım. 🎶

Bugün de sevgili müzisyen kardeşim Serhan Bülbül gitarıyla yanımdaydı… Ben de dayanamadım tabii ki, şarkı söyledim. 🎸♥️"