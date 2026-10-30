Leğen kemiği kırılan Deniz Seki'den sahnelere iddialı dönüş
Geçirdiği kaza sonrası ameliyat olan ve bir süre fizik tedavi gören Deniz Seki, üç aylık aranın ardından yeniden sahnelere çıktı. İlk konserini veren ünlü şarkıcı, yaşadığı zorlu süreci anlattı.
Şarkıcı Deniz Seki, İstanbul'daki evinde ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek düşmüş ve ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
Yapılan kontrollerde leğen kemiğinde kırık ve omurgasında zedelenme tespit edilen Seki, acil olarak ameliyata alınmıştı. Ünlü şarkıcının ameliyat sonrası devam eden tedavi süreci sona erdi.
AMELİYAT SONRASI İLK KONSER!
56 yaşındaki Deniz Seki, tedavisinin tamamlanmasının ardından üç ay sonra ilk konserini verdi. Konser öncesinde 2. Sayfa mikrofonuna konuşan ünlü şarkıcı, yaşadığı zorlu süreci anlattı.
"RABBİM BANA 'DUR' DEDİ"
Seki, bu dönemi nasıl geçirdiğini şu sözlerle ifade etti:
"Bol bol kitap okuyarak, bol bol üreterek geçti. Özlediğim dostlarımı karşılayarak... Çok sevenim varmış. Binlerce kere şükürler olsun. Dinlenmem gerekiyormuş. Rabbim bana 'Dur' dedi. Ben de durdum. Kaldığım yerden devam etme zamanı."
HASTA YATAĞINDA ŞARKI SÖYLEMİŞTİ
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, tedavi sürecinde evinde hasta yatağından şarkı söyleyerek sevenleriyle paylaşımda bulunmuş, iyileşme sürecinde olduğunu göstermişti.