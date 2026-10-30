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Leğen kemiği kırılan Deniz Seki'den sahnelere iddialı dönüş

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Geçirdiği kaza sonrası ameliyat olan ve bir süre fizik tedavi gören Deniz Seki, üç aylık aranın ardından yeniden sahnelere çıktı. İlk konserini veren ünlü şarkıcı, yaşadığı zorlu süreci anlattı.

Leğen kemiği kırılan Deniz Seki'den sahnelere iddialı dönüş 1

Şarkıcı Deniz Seki, İstanbul'daki evinde ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek düşmüş ve ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Leğen kemiği kırılan Deniz Seki'den sahnelere iddialı dönüş 2

Yapılan kontrollerde leğen kemiğinde kırık ve omurgasında zedelenme tespit edilen Seki, acil olarak ameliyata alınmıştı. Ünlü şarkıcının ameliyat sonrası devam eden tedavi süreci sona erdi.

Leğen kemiği kırılan Deniz Seki'den sahnelere iddialı dönüş 3

AMELİYAT SONRASI İLK KONSER!

56 yaşındaki Deniz Seki, tedavisinin tamamlanmasının ardından üç ay sonra ilk konserini verdi. Konser öncesinde 2. Sayfa mikrofonuna konuşan ünlü şarkıcı, yaşadığı zorlu süreci anlattı.

Leğen kemiği kırılan Deniz Seki'den sahnelere iddialı dönüş 4

"RABBİM BANA 'DUR' DEDİ"

Seki, bu dönemi nasıl geçirdiğini şu sözlerle ifade etti:

"Bol bol kitap okuyarak, bol bol üreterek geçti. Özlediğim dostlarımı karşılayarak... Çok sevenim varmış. Binlerce kere şükürler olsun. Dinlenmem gerekiyormuş. Rabbim bana 'Dur' dedi. Ben de durdum. Kaldığım yerden devam etme zamanı."

Leğen kemiği kırılan Deniz Seki'den sahnelere iddialı dönüş 5

HASTA YATAĞINDA ŞARKI SÖYLEMİŞTİ

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, tedavi sürecinde evinde hasta yatağından şarkı söyleyerek sevenleriyle paylaşımda bulunmuş, iyileşme sürecinde olduğunu göstermişti.

Leğen kemiği kırılan Deniz Seki'den sahnelere iddialı dönüş 6

"BEN DE DAYANAMADIM"

Paylaşımına duygusal bir not ekleyen Seki, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Uzun bir aradan sonra tekrar herkese merhabalar; sizleri çok özledim. 🫂😍💞 Bir süredir hayat biraz daha evde, biraz daha sakin akıyor… Şu an hâlâ iyileşme ve şifalanma sürecindeyim. Çok şükür, her geçen gün kendimi daha iyi hissediyorum ve iyileşiyorum. 🙏🏻🧿

Bu süreci de elimden geldiğince güzel değerlendirmeye çalışıyorum. Bir yandan şan derslerime evde devam ediyor, bir yandan da yeniden sahnelere çıkacağım, sizlerle buluşacağım konserler için hazırlanıyorum. Bunun için de çok heyecanlıyım. 🎶

Bugün de sevgili müzisyen kardeşim Serhan Bülbül gitarıyla yanımdaydı… Ben de dayanamadım tabii ki, şarkı söyledim. 🎸♥️"

Leğen kemiği kırılan Deniz Seki'den sahnelere iddialı dönüş 7

"ÇÜNKÜ MÜZİK VAROLUŞ SEBEBİM"

Müziğin hayatındaki önemine de değinen Deniz Seki, paylaşımını şu sözlerle sürdürmüştü:

"Çünkü müzik varoluş sebebim… Yani benim için sadece sahne değil… Müzik benim için nefes almak, iyi hissetmek, hayata tutunmak… Daha söyleyecek çok şarkımız, birlikte yaşayacak çok güzel sahnelerim var. Ben hazırlanıyorum… Siz de hazır olun. 🫶🏻 Çok yakında yeniden hep birlikte şarkılarımı söyleyeceğiz."

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