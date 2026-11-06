Güneşin Doğduğu Yer'in 8. bölümü reytinglere damga vurdu! Üç kategoride zirve
Güneşin Doğduğu Yer, sekizinci bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan, Leyla'ya kurulan tuzağın arkasındaki gerçeği araştırırken Ceyhun tutuklandı, Leyla ise mahallelinin saldırısına uğradı. ATV'nin sevilen dizisi, üç kategoride zirveye yerleşti.
ATV'nin yapımını TİMSB Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, Yıldız Tunç'un kaleme aldığı ve 'Ketche' Hakan Kırvavaç'ın yönettiği Güneşin Doğduğu Yer, dün akşam sekizinci bölümüyle ekrana geldi.
GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER EN ÇOK İZLENEN DİZİ OLDU!
Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Güneşin Doğduğu Yer, FIFTY5 BLUE TR tarafından alınan verilere göre gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde üç kategoride de en çok izlenen dizi oldu.
Kenan ile Leyla Arasında Zorlu Yüzleşme
Leyla'yı Teneke Mahallesi'nden zorla arabasına bindirip dağ evine götüren Kenan, Hanzade'den ayrılıp onunla yeni bir hayat kurmak istediğini söyledi. Leyla, Berlin'de kendisine kurulan tuzağı anlatmasına rağmen Kenan'ın hâlâ şüphe duyması üzerine onun sevgisine de inanamayacağını söyledi.
Dağ evinden ayrılmak isteyen Leyla'yı Kenan engellemeye çalıştı. İtişme sırasında yere düşen bıçağı alan Leyla, Kenan'dan yaklaşmamasını istedi. Kenan, bıçağı elinden almak isterken kazayla yaralandı. Leyla hemen gömleğiyle yarasına tampon yaptı.
Ceyhun'dan Leyla İçin Büyük Fedakârlık
Kan kaybeden Kenan, Leyla'ya Emir'i alıp gitmesini söyledi ancak Leyla onu bırakmadı. Tam bu sırada dağ evine ulaşan Ceyhun, Leyla'dan olayın kaza olduğunu öğrendi ve bıçağı bilerek eline aldı. Ardından birlikte Kenan'ı hastaneye götürdüler. Yol boyunca Kenan'ın başını kucağında tutan Leyla, ona dayanması için destek olmaya çalıştı.
İkilinin yakınlığından rahatsız olan Ceyhun ise Kenan ameliyata alındıktan sonra Leyla'yı korumak için suçu üstlenmeye karar verdi. Leyla karşı çıksa da tutuklanıp sınır dışı edilmesi hâlinde Emir'i bir daha göremeyebileceğini söyleyerek onu ikna etti.
Kenan, Gözlerini Açınca Leyla'nın Adını Sayıkladı
Kenan'ın ameliyattan çıktığı ve hayati tehlikesinin kalmadığı haberi herkese derin bir nefes aldırdı. Hanzade ile Celadet, Kenan'ın başında beklerken Leyla, Hanzade'nin onunla ilgilendiğini görünce oradan uzaklaştı.
Sabah kendine gelen Kenan, Leyla'nın adını sayıkladı. Bir an Hanzade'yi Leyla sanarak ona "Sevgilim" diye seslendi. Hanzade, duydukları karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşarken Kenan, Leyla'yı suçlayan annesine sert tepki gösterdi.
Kenan Polise Ceyhun'un Adını Verdi, Ceyhun Tutuklandı
Kenan, polise Ceyhun'la iş yüzünden tartıştıklarını, eline bıçak alıp kendisini tehdit ettiğini ve Ceyhun bıçağı almaya çalışırken kazayla yaralandığını söyledi. Leyla'nın ise içeride uyuduğunu ve hiçbir şey görmediğini belirterek onu olayın dışında tuttu.
Kenan'ın ifadesinin ardından Atahanlıların konağına gelen polis, suçu üstlenen Ceyhun'u gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan Ceyhun tutuklandı. Devran, oğlunun işlemediği bir suç yüzünden cezaevine gönderilmesine tepki gösterirken Hanzade, Adil'den tutukluluğa itiraz etmesini istedi. Kenan'ın ifadesi ve Ceyhun'un suçu üstlenmesi, gerçeğin ortaya çıkmasını zorlaştırdı.