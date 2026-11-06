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Güneşin Doğduğu Yer'in 8. bölümü reytinglere damga vurdu! Üç kategoride zirve

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Güneşin Doğduğu Yer, sekizinci bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan, Leyla'ya kurulan tuzağın arkasındaki gerçeği araştırırken Ceyhun tutuklandı, Leyla ise mahallelinin saldırısına uğradı. ATV'nin sevilen dizisi, üç kategoride zirveye yerleşti.

Güneşin Doğduğu Yer'in 8. bölümü reytinglere damga vurdu! Üç kategoride zirve 1

ATV'nin yapımını TİMSB Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, Yıldız Tunç'un kaleme aldığı ve 'Ketche' Hakan Kırvavaç'ın yönettiği Güneşin Doğduğu Yer, dün akşam sekizinci bölümüyle ekrana geldi.

Güneşin Doğduğu Yer'in 8. bölümü reytinglere damga vurdu! Üç kategoride zirve 2

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER EN ÇOK İZLENEN DİZİ OLDU!

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Güneşin Doğduğu Yer, FIFTY5 BLUE TR tarafından alınan verilere göre gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde üç kategoride de en çok izlenen dizi oldu.

Güneşin Doğduğu Yer'in 8. bölümü reytinglere damga vurdu! Üç kategoride zirve 3

Kenan ile Leyla Arasında Zorlu Yüzleşme

Leyla'yı Teneke Mahallesi'nden zorla arabasına bindirip dağ evine götüren Kenan, Hanzade'den ayrılıp onunla yeni bir hayat kurmak istediğini söyledi. Leyla, Berlin'de kendisine kurulan tuzağı anlatmasına rağmen Kenan'ın hâlâ şüphe duyması üzerine onun sevgisine de inanamayacağını söyledi.

Dağ evinden ayrılmak isteyen Leyla'yı Kenan engellemeye çalıştı. İtişme sırasında yere düşen bıçağı alan Leyla, Kenan'dan yaklaşmamasını istedi. Kenan, bıçağı elinden almak isterken kazayla yaralandı. Leyla hemen gömleğiyle yarasına tampon yaptı.

Güneşin Doğduğu Yer'in 8. bölümü reytinglere damga vurdu! Üç kategoride zirve 4

Ceyhun'dan Leyla İçin Büyük Fedakârlık

Kan kaybeden Kenan, Leyla'ya Emir'i alıp gitmesini söyledi ancak Leyla onu bırakmadı. Tam bu sırada dağ evine ulaşan Ceyhun, Leyla'dan olayın kaza olduğunu öğrendi ve bıçağı bilerek eline aldı. Ardından birlikte Kenan'ı hastaneye götürdüler. Yol boyunca Kenan'ın başını kucağında tutan Leyla, ona dayanması için destek olmaya çalıştı.

İkilinin yakınlığından rahatsız olan Ceyhun ise Kenan ameliyata alındıktan sonra Leyla'yı korumak için suçu üstlenmeye karar verdi. Leyla karşı çıksa da tutuklanıp sınır dışı edilmesi hâlinde Emir'i bir daha göremeyebileceğini söyleyerek onu ikna etti.

Güneşin Doğduğu Yer'in 8. bölümü reytinglere damga vurdu! Üç kategoride zirve 5

Kenan, Gözlerini Açınca Leyla'nın Adını Sayıkladı

Kenan'ın ameliyattan çıktığı ve hayati tehlikesinin kalmadığı haberi herkese derin bir nefes aldırdı. Hanzade ile Celadet, Kenan'ın başında beklerken Leyla, Hanzade'nin onunla ilgilendiğini görünce oradan uzaklaştı.

Sabah kendine gelen Kenan, Leyla'nın adını sayıkladı. Bir an Hanzade'yi Leyla sanarak ona "Sevgilim" diye seslendi. Hanzade, duydukları karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşarken Kenan, Leyla'yı suçlayan annesine sert tepki gösterdi.

Kenan Polise Ceyhun'un Adını Verdi, Ceyhun Tutuklandı

Kenan, polise Ceyhun'la iş yüzünden tartıştıklarını, eline bıçak alıp kendisini tehdit ettiğini ve Ceyhun bıçağı almaya çalışırken kazayla yaralandığını söyledi. Leyla'nın ise içeride uyuduğunu ve hiçbir şey görmediğini belirterek onu olayın dışında tuttu.

Kenan'ın ifadesinin ardından Atahanlıların konağına gelen polis, suçu üstlenen Ceyhun'u gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan Ceyhun tutuklandı. Devran, oğlunun işlemediği bir suç yüzünden cezaevine gönderilmesine tepki gösterirken Hanzade, Adil'den tutukluluğa itiraz etmesini istedi. Kenan'ın ifadesi ve Ceyhun'un suçu üstlenmesi, gerçeğin ortaya çıkmasını zorlaştırdı.

Güneşin Doğduğu Yer'in 8. bölümü reytinglere damga vurdu! Üç kategoride zirve 6

Suzi'nin Şantajı Celadet'i Köşeye Sıkıştırdı, Zeki ile Celadet Karşı Karşıya Geldi

Suzi, Zeki'nin itiraflarının bulunduğu kasetin kopyalarını Berlin'deki avukatına gönderdiğini söyleyerek Celadet'i tehdit etti. Köşeye sıkışan Celadet, Suzi'nin susması karşılığında istediği şartları kabul etmek zorunda kaldı.

Ardından Celadet, gerçekleri Suzi'ye anlattığı için Zeki'yle yüzleşti. Tartışma sırasında onu konaktan kovunca Zeki, Celadet'in başına silah dayayıp onu uçurumun kenarına sürükledi. Her şeyi Kenan'a anlatmakla tehdit etti. Celadet geri adım atarak Zeki'nin gönlünü almaya çalıştı. İkili görünürde barışsa da aralarındaki güven sarsıldı.

Güneşin Doğduğu Yer'in 8. bölümü reytinglere damga vurdu! Üç kategoride zirve 7

Suzi'nin Yeni Hedefi Heybet'in Serveti

Zeki, konuşmalarını kaydedip Celadet'e dinlettiği için Suzi'den hesap sordu. Suzi ise kayıtların ikisini de koruduğunu söyleyerek asıl planını açıkladı. Heybet'le evlenip mal varlığını ele geçirmek isteyen Suzi, konağın yeni hanımağası olmayı hedeflediğini söyledi. Zeki de ona yardım etmeyi kabul etti.

Kenan, Suzi'den Berlin'de Yaşananların Hesabını Sordu

Taburcu olmayı beklemeden hastaneden ayrılan Kenan, kimseye görünmeden konağa gidip Suzi'yi Varda Köprüsü'ne götürdü. Suzi, Leyla'yı suçlamayı sürdürdü. Bu kez anlattıklarına inanmayan Kenan, Suzi'yi sıkıştırarak Leyla'ya tuzağı kimin kurduğunu sordu. Hastaneden beri Kenan'ı takip eden Korap, yaşananları uzaktan izledi.

Leyla, Ceyhun'u Cezaevinde Ziyaret Etti

Adil'in yardımıyla cezaevine giren Leyla, Ceyhun'la görüştü. Leyla'yı karşısında gören Ceyhun hem şaşırdı hem sevindi. Leyla, Ceyhun'un hapse girmesi yüzünden içinin rahat olmadığını ve ağır bir ceza almasından korktuğunu söyledi. Ceyhun ise evlilik teklifini hatırlatarak Leyla'ya aldığı yüzüğü parmağında görüp göremeyeceğini sordu.

Devran Asiye'ye Para Verdi, Mahalleli Leyla'ya Saldırdı

Ceyhun'un tutuklanmasının ardından Teneke Mahallesi'ne giden Devran, Leyla'yı iki aileyi birbirine düşürmekle suçladı ve onu mahalleden çıkarması için Asiye'ye para verdi.

Sabiha'nın mahallede olmadığından emin olan Asiye, Leyla yüzünden herkesin evinden olabileceğini söyleyerek mahalleliyi kışkırttı. Asiye'nin peşine takılan kalabalık, Leyla'nın evine girerek eşyalarını parçaladı ve sokağa attı.

Cezaevi ziyaretinden dönen Leyla, evinin hâlini görünce ellerinde sopalarla bekleyen kalabalığa tepki gösterdi. Asiye, Leyla'nın mahalleden kovulması için bağırdı. Bunun üzerine Leyla'nın üzerine yürüyen kalabalık, onu yere düşürüp tekmeledi ve çamurun içine sürükledi. Leyla, öfkeli mahallelinin saldırısına maruz kaldı.

Güneşin Doğduğu Yer'in 8. bölümü reytinglere damga vurdu! Üç kategoride zirve 8

Suzi'nin Yeni Hedefi Heybet'in Serveti

Zeki, konuşmalarını kaydedip Celadet'e dinlettiği için Suzi'den hesap sordu. Suzi ise kayıtların ikisini de koruduğunu söyleyerek asıl planını açıkladı. Heybet'le evlenip mal varlığını ele geçirmek isteyen Suzi, konağın yeni hanımağası olmayı hedeflediğini söyledi. Zeki de ona yardım etmeyi kabul etti.

Kenan, Suzi'den Berlin'de Yaşananların Hesabını Sordu

Taburcu olmayı beklemeden hastaneden ayrılan Kenan, kimseye görünmeden konağa gidip Suzi'yi Varda Köprüsü'ne götürdü. Suzi, Leyla'yı suçlamayı sürdürdü. Bu kez anlattıklarına inanmayan Kenan, Suzi'yi sıkıştırarak Leyla'ya tuzağı kimin kurduğunu sordu. Hastaneden beri Kenan'ı takip eden Korap, yaşananları uzaktan izledi.

Güneşin Doğduğu Yer'in 8. bölümü reytinglere damga vurdu! Üç kategoride zirve 9

Leyla, Ceyhun'u Cezaevinde Ziyaret Etti

Adil'in yardımıyla cezaevine giren Leyla, Ceyhun'la görüştü. Leyla'yı karşısında gören Ceyhun hem şaşırdı hem sevindi. Leyla, Ceyhun'un hapse girmesi yüzünden içinin rahat olmadığını ve ağır bir ceza almasından korktuğunu söyledi. Ceyhun ise evlilik teklifini hatırlatarak Leyla'ya aldığı yüzüğü parmağında görüp göremeyeceğini sordu.

Devran Asiye'ye Para Verdi, Mahalleli Leyla'ya Saldırdı

Ceyhun'un tutuklanmasının ardından Teneke Mahallesi'ne giden Devran, Leyla'yı iki aileyi birbirine düşürmekle suçladı ve onu mahalleden çıkarması için Asiye'ye para verdi.

Sabiha'nın mahallede olmadığından emin olan Asiye, Leyla yüzünden herkesin evinden olabileceğini söyleyerek mahalleliyi kışkırttı. Asiye'nin peşine takılan kalabalık, Leyla'nın evine girerek eşyalarını parçaladı ve sokağa attı.

Cezaevi ziyaretinden dönen Leyla, evinin hâlini görünce ellerinde sopalarla bekleyen kalabalığa tepki gösterdi. Asiye, Leyla'nın mahalleden kovulması için bağırdı. Bunun üzerine Leyla'nın üzerine yürüyen kalabalık, onu yere düşürüp tekmeledi ve çamurun içine sürükledi. Leyla, öfkeli mahallelinin saldırısına maruz kaldı.

Sinem Kobal'dan Kenan İmirzalıoğlu sorusuna yanıt!
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