Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Güneşin Doğduğu Yer, FIFTY5 BLUE TR tarafından alınan verilere göre gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde üç kategoride de en çok izlenen dizi oldu.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER EN ÇOK İZLENEN DİZİ OLDU!

Leyla'yı Teneke Mahallesi'nden zorla arabasına bindirip dağ evine götüren Kenan, Hanzade'den ayrılıp onunla yeni bir hayat kurmak istediğini söyledi. Leyla, Berlin'de kendisine kurulan tuzağı anlatmasına rağmen Kenan'ın hâlâ şüphe duyması üzerine onun sevgisine de inanamayacağını söyledi.

Ceyhun'dan Leyla İçin Büyük Fedakârlık

Kan kaybeden Kenan, Leyla'ya Emir'i alıp gitmesini söyledi ancak Leyla onu bırakmadı. Tam bu sırada dağ evine ulaşan Ceyhun, Leyla'dan olayın kaza olduğunu öğrendi ve bıçağı bilerek eline aldı. Ardından birlikte Kenan'ı hastaneye götürdüler. Yol boyunca Kenan'ın başını kucağında tutan Leyla, ona dayanması için destek olmaya çalıştı.

İkilinin yakınlığından rahatsız olan Ceyhun ise Kenan ameliyata alındıktan sonra Leyla'yı korumak için suçu üstlenmeye karar verdi. Leyla karşı çıksa da tutuklanıp sınır dışı edilmesi hâlinde Emir'i bir daha göremeyebileceğini söyleyerek onu ikna etti.