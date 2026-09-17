ATV'nin yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer'de Kenan karakterine hayat veren Burak Özçivit, yakışıklılığı ve başarılı oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine sahip.

Yıllar içinde Türk televizyon ve sinemasının tanınan isimlerinden biri haline gelen Özçivit'in şöhrete uzanan hikâyesi ise oldukça dikkat çekici. Ünlü oyuncunun kariyerinin temelleri, kendisinin bile haberi olmadığı bir fotoğrafla atıldı.

2003 yılında Burak Özçivit'in babası, oğlunun fotoğrafını kendisinden habersiz şekilde Best Model of Turkey yarışmasına gönderdi. Organizasyon yetkililerinin fotoğrafı beğenmesiyle Özçivit için hayatının önemli dönüm noktalarından biri yaşandı.

Aslen Gaziantepli olan Burak Özçivit, 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Özçivit'in modellik ve ardından oyunculuğa uzanan kariyeri, babasının yaptığı sürpriz bir başvuruyla başladı.

BEST MODEL OF TURKEY'DE BİRİNCİLİK

Modellik kariyerine devam eden Burak Özçivit, 2005 yılında yeniden Best Model of Turkey yarışmasına katıldı. Bu kez yarışmadan birincilikle ayrılan Özçivit, ardından Best Model of the World yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve dünya ikincisi oldu.

Bu başarı, Özçivit'in kariyerinde yeni bir kapı açtı. Modelliğin ardından oyunculuğa yönelen ünlü isim, 2006 yılında Eksi 18 dizisiyle kamera karşısına geçti. Daha sonra Musallat, Zoraki Koca ve Küçük Sırlar gibi çeşitli projelerde rol aldı.