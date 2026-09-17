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Burak Özçivit’in keşfedilme hikâyesi şaşırttı! Her şey babasının hamlesiyle başladı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer'de Kenan karakterine hayat veren Burak Özçivit'in yıllar önce başlayan kariyer yolculuğu dikkat çekiyor. Babasının habersiz gönderdiği fotoğrafla Best Model yarışmasına adım atan Özçivit, modellikten oyunculuğa uzanan kariyeriyle ekranların aranan isimlerinden biri oldu.

Burak Özçivit’in keşfedilme hikâyesi şaşırttı! Her şey babasının hamlesiyle başladı 1

ATV'nin yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer'de Kenan karakterine hayat veren Burak Özçivit, yakışıklılığı ve başarılı oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine sahip.

Burak Özçivit’in keşfedilme hikâyesi şaşırttı! Her şey babasının hamlesiyle başladı 2

Yıllar içinde Türk televizyon ve sinemasının tanınan isimlerinden biri haline gelen Özçivit'in şöhrete uzanan hikâyesi ise oldukça dikkat çekici. Ünlü oyuncunun kariyerinin temelleri, kendisinin bile haberi olmadığı bir fotoğrafla atıldı.

Burak Özçivit’in keşfedilme hikâyesi şaşırttı! Her şey babasının hamlesiyle başladı 3

BABASININ GÖNDERDİĞİ FOTOĞRAF HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Aslen Gaziantepli olan Burak Özçivit, 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Özçivit'in modellik ve ardından oyunculuğa uzanan kariyeri, babasının yaptığı sürpriz bir başvuruyla başladı.

2003 yılında Burak Özçivit'in babası, oğlunun fotoğrafını kendisinden habersiz şekilde Best Model of Turkey yarışmasına gönderdi. Organizasyon yetkililerinin fotoğrafı beğenmesiyle Özçivit için hayatının önemli dönüm noktalarından biri yaşandı.

Aynı yıl yarışmada "Gelecek Vadeden Model" seçilen Özçivit, ardından Uğurkan Erez'in teklifiyle profesyonel modellik kariyerine adım attı.

Burak Özçivit’in keşfedilme hikâyesi şaşırttı! Her şey babasının hamlesiyle başladı 4

BEST MODEL OF TURKEY'DE BİRİNCİLİK

Modellik kariyerine devam eden Burak Özçivit, 2005 yılında yeniden Best Model of Turkey yarışmasına katıldı. Bu kez yarışmadan birincilikle ayrılan Özçivit, ardından Best Model of the World yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve dünya ikincisi oldu.

Bu başarı, Özçivit'in kariyerinde yeni bir kapı açtı. Modelliğin ardından oyunculuğa yönelen ünlü isim, 2006 yılında Eksi 18 dizisiyle kamera karşısına geçti. Daha sonra Musallat, Zoraki Koca ve Küçük Sırlar gibi çeşitli projelerde rol aldı.

Burak Özçivit’in keşfedilme hikâyesi şaşırttı! Her şey babasının hamlesiyle başladı 5

KARA SEVDA İLE GENİŞ KİTLELERE ULAŞTI

Burak Özçivit'in oyunculuk kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri Kara Sevda dizisi oldu. Dizideki performansıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Özçivit, kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı.

Oyuncu daha önce Çalıkuşu dizisinde Fahriye Evcen ile başrolü paylaşmış ve bu proje sayesinde hayatının aşkıyla tanışmıştı.

Burak Özçivit’in keşfedilme hikâyesi şaşırttı! Her şey babasının hamlesiyle başladı 6

KURULUŞ OSMAN'DA 6 SEZON OSMAN BEY'İ CANLANDIRDI

Burak Özçivit, ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterine hayat verdi. Başarılı oyuncu, dizinin 6 sezonu boyunca başrolde yer alarak kariyerinin en uzun soluklu projelerinden birine imza attı.

Burak Özçivit’in keşfedilme hikâyesi şaşırttı! Her şey babasının hamlesiyle başladı 7

Özçivit, Türkiye'deki çalışmalarının yanı sıra uluslararası projeleri ve yurt dışındaki hayran kitlesiyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Burak Özçivit’in keşfedilme hikâyesi şaşırttı! Her şey babasının hamlesiyle başladı 8

ÇALIKUŞU SETİNDE BAŞLAYAN BÜYÜK AŞK

Ünlü oyuncu, başarılı kariyerinin yanı sıra Fahriye Evcen ile olan mutlu evliliğiyle de dikkat çekiyor.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in aşk hikâyesi, 2013 yılında Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eserinden uyarlanan Çalıkuşu dizisinin setinde başladı. Dizide başrolleri paylaşan ikili, Kamran ve Feride karakterlerine hayat verdi.

Burak Özçivit’in keşfedilme hikâyesi şaşırttı! Her şey babasının hamlesiyle başladı 9

Sette başlayan arkadaşlıkları ve yakaladıkları güçlü ekran uyumu, zamanla aşka dönüştü. Dizinin final yapmasının ardından Burak Özçivit, yapımcılığını da üstlendiği Aşk Sana Benzer sinema filminde kadın başrolü Fahriye Evcen'e teklif etti.

Burak Özçivit’in keşfedilme hikâyesi şaşırttı! Her şey babasının hamlesiyle başladı 10

Bodrum'da çekilen filmin setinde ikilinin arkadaşlığı romantik bir ilişkiye dönüştü. Yaklaşık üç yılı aşkın süre birlikte olan çift, 2017 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in evliliğinden Karan ve Kerem adında iki oğulları dünyaya geldi.

Burak Özçivit’in keşfedilme hikâyesi şaşırttı! Her şey babasının hamlesiyle başladı 11

Ünlü oyuncu, şimdilerde ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Kenan karakteriyle ekran karşısına çıkıyor.

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