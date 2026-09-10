Adana'nın en varlıklı ve güçlü ailelerinden Kozanlar, konaklarında sakladıkları sırlarla, aşklarıyla ve hesaplaşmalarıyla dizinin merkezinde yer alacak. Almanya'dan Adana'ya uzanan büyük hikâyenin kalbindeki bu güçlü aile, daha ilk bölümden itibaren izleyiciyi kendine bağlayacak.

Kozan ailesinin ikinci oğlu Kenan (Burak Özçivit), iyi eğitimli, zeki ve güçlü karakteriyle ailenin en önemli isimlerinden biridir. Almanya'da tanıştığı Leyla'ya duyduğu büyük aşk, Kenan'ı ailesiyle karşı karşıya getirirken, sevdiği kadınla kendi hayatını kurmak için Kozanlara sırtını dönmeyi göze alır. Ancak ailesi ve aşkı arasında yaptığı bu seçim, Kenan'ın hayatında yıllarca izini taşıyacağı büyük bir kırılmanın da başlangıcı olacaktır.

Nam-ı diğer Demir Leydi Celadet Kozan (Sibel Taşçıoğlu), ailesini her şeyin üzerinde tutan, Kozanların düzenini güçlü elleriyle yöneten otoriter bir kadındır. Kenan'ın Leyla uğruna ailesinden uzaklaşmasını kabullenmeyen Celadet, oğlunu yeniden Adana'ya ve ailesine döndürmek için kendi düzenini kurar. Ailesini bir arada tutmak adına sınırları zorlamaktan çekinmeyen Celadet'in attığı adımlar, Kozan ailesinin yıllar boyunca taşıyacağı sırların da temelini oluşturacaktır.

İhsan Kozan (Muharrem Türkseven), ailenin büyük oğlu olmasına rağmen işlerin başına hiç geçmemiştir. Neşeli ve komik görüntüsünün ardında kimseye açamadığı derin bir acı taşıyan İhsan, konak içinde dedesi Heybet'i tek dizginleyebilen kişidir. Peki İhsan'ın bu sırrı, bir gün ailesinin karşısına nasıl çıkacaktır?

KOZANLARIN HIRSLI GELİNİ: GÜL KOZAN

Gül Kozan (Bahar Süer), Celadet'in İhsan için bulduğu, kocasının eksikliğiyle yüzleşmek zorunda kalmış ihtiraslı bir gelindir. Keskin gözlemleriyle konaktaki herkesin sırrını sezen Gül, konağın tek gelini olma iktidarının yeni gelinlerle sarsılmasından derinden rahatsız olmaktadır. Peki bu değişen dengeler karşısında nasıl bir oyun kuracaktır?

GÖLGEDE KALAN SAF YÜREK: MUNİSE KOZAN

Ailenin en küçük çocuğu ve tek kızı Munise Kozan (Nazlıcan Demir), annesinin gölgesinde büyümüş ama saf kalbinden hiç taviz vermemiş bir genç kızdır. Leyla'ya yapılan haksızlığın farkına varan tek kişi olan Munise, ailesinin sakladığı büyük gerçeği öğrendiğinde nasıl bir tavır alacaktır?