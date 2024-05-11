11 Mayıs 2024, Cumartesi
Günde sadece 15 dakika... Nebahat Çehre'nin gençlik sırrı ortaya çıktı!
Türk televizyon ve sinema dünyasının deneyimli ismi Nebahat Çehre, Aşk-ı Memnu dizisindeki unutulmaz performansı ve sonrasında gösterdiği başarılı rollerle izleyicilerin gönlünde taht kurmuş bir sanatçı. 80 yaşında olmasına rağmen gençlik ve enerjisiyle dikkat çeken Çehre, sadece oyunculuk kariyeriyle değil, aynı zamanda benimsediği sağlıklı yaşam tarzıyla da gündemde. Son zamanlarda uyguladığı diyet ve yaşam tarzı sayesinde fit görünümünü koruyan Çehre'nin zayıflık sırrı, disiplinli bir yaşam ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarından geçiyor. İşte Nebahat Çehre'nin sağlıklı ve aktif yaşamının detayları.
Giriş Tarihi: 11.05.2024 10:50
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