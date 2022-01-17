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Gülşen ve Ozan Çolakoğlu çiftinden ayrılık açıklaması geldi

Son dönemde müziğinden çok sahne kıyafetleriyle gündem olan Gülşen, yeni bir iddia ile gündeme oturdu. 2016 yılında Ozan Çolakoğlu ile nikah masasına oturan şarkıcının evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı ileri sürüldü. Ozan Çolakoğlu ile Gülşen evleri ayırdığı iddia edildi. Çıkan haberlerin ardından ünlü çift cephesinden ilk açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 17.01.2022 14:34 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 16:58
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Gülşen ve Ozan Çolakoğlu çiftinden ayrılık açıklaması geldi

Son zamanlarda konserlerinde iddialı kıyafetler tercih eden şarkıcı Gülşen, magazin gündeminden düşmüyor.

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Gülşen ve Ozan Çolakoğlu çiftinden ayrılık açıklaması geldi

Dekolteli kıyafetleriyle kimilerinden tepki gören kimilerinden de büyük beğeni toplayan Gülşen'le ilgili yeni gelişme yaşandı.

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Gülşen ve Ozan Çolakoğlu çiftinden ayrılık açıklaması geldi

Besteci Ozan Çolakoğlu ile evli olan 1 çocuk annesi Gülşen, bu kez boşanma iddialarıyla konuşuluyor.

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Gülşen ve Ozan Çolakoğlu çiftinden ayrılık açıklaması geldi

OZAN ÇOLAKOĞLU EVİ TERK ETTİ

Sunucu Seyhan Soylu'nun iddiasına göre 2016 yılında nikah masasına oturan ikili boşanma kararı aldı.

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Gülşen ve Ozan Çolakoğlu çiftinden ayrılık açıklaması geldi

2. Sayfa'nın haberine göre ise Ozan Çolakoğlu ile Gülşen evleri ayırdı.