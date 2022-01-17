Gülşen ve Ozan Çolakoğlu çiftinden ayrılık açıklaması geldi

Son dönemde müziğinden çok sahne kıyafetleriyle gündem olan Gülşen, yeni bir iddia ile gündeme oturdu. 2016 yılında Ozan Çolakoğlu ile nikah masasına oturan şarkıcının evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı ileri sürüldü. Ozan Çolakoğlu ile Gülşen evleri ayırdığı iddia edildi. Çıkan haberlerin ardından ünlü çift cephesinden ilk açıklama geldi.