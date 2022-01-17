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Yeşilçam filmlerinin güzel oyuncusu Selma Güneri yıllar sonra ortaya çıktı! Son haline bakın 'kim der 70 yaşında!'

Yeşilçam'ın efsane isimleri arasında yer alan ve güzelliğiyle büyüleyen Selma Güneri yıllar sonra ortaya çıktı. Birçok filmde boy gösteren, performansıyla hafızalara kazınan ve güzelliğiyle büyüleyen Selma Güneri son haliyle şaşırttı.

Giriş Tarihi: 17.01.2022 14:15 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 14:15
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Yeşilçam filmlerinin güzel oyuncusu Selma Güneri yıllar sonra ortaya çıktı! Son haline bakın ’kim der 70 yaşında!’

Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Selma Güneri'nin son halini görenler şaşıp kalıyor. 1964 yılında Perde Dergisinin açtığı artist yarışmasında birinci olan ve aynı yıl Halit Refiğ'in yönettiği "İstanbul'un Kızları" filmiyle adım attığı Yeşilçam'da duyuran Selma Güneri son haliyle gündeme geldi.

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Yeşilçam filmlerinin güzel oyuncusu Selma Güneri yıllar sonra ortaya çıktı! Son haline bakın ’kim der 70 yaşında!’

SELMA GÜNERİ KİMDİR?

Selma Güneri, 31 Ocak 1951 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası ses sanatçısı Lütfi Güneri'dir. Babasının mesleğinden dolayı çocukluğu Amerika'da geçti. Ortaokul yıllarında annesiyle birlikte Türkiye'ye döndü. İlkokulu Amerika'da okuduktan sonra İstanbul'a gelmiş. Şişli Koleji'nde ve Kandilli Kız Lisesi'nde yatılı okudu. Kandilli Kız Lisesinin orta kısmından sonra öğrenimini bıraktı.

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Yeşilçam filmlerinin güzel oyuncusu Selma Güneri yıllar sonra ortaya çıktı! Son haline bakın ’kim der 70 yaşında!’

1964 yılında Perde Dergisinin açtığı artist yarışmasında finalist seçildi ardından birinci oldu. Aynı yıl 1964 yılında Halit Refiğ'in yönettiği "İstanbul'un Kızları" filmiyle sinema hayatına başladı. Oyunculuğun ne demek olduğunu Yılmaz Güney'le çalışırken öğrendi.

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Yeşilçam filmlerinin güzel oyuncusu Selma Güneri yıllar sonra ortaya çıktı! Son haline bakın ’kim der 70 yaşında!’

1966 yılında "Ben Öldükçe Yaşarım" ve "Son Kuşlar" filmlerindeki oyunlarıyla Antalya Altın Portakal Film Festivalinde "en başarılı kadın oyuncu" seçildi.

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Yeşilçam filmlerinin güzel oyuncusu Selma Güneri yıllar sonra ortaya çıktı! Son haline bakın ’kim der 70 yaşında!’

1967 yılından sonra sinema oyunculuğunun yanı sıra şarkıcılık da yapmıştır. 1970'lerde sinemada başlayan kriz nedeniyle beyazperdeden uzaklaştı, ses sanatçılığına ağırlık verdi. Bu yıllarda sinema oyuncularının şarkı söylemeleri ve plak yapmaları moda idi, bu plak yapma furyasına Selma Güneri de katıldı ve dört 45'lik plak da o doldurdu.