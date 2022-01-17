Yeşilçam filmlerinin güzel oyuncusu Selma Güneri yıllar sonra ortaya çıktı! Son haline bakın ’kim der 70 yaşında!’

1967 yılından sonra sinema oyunculuğunun yanı sıra şarkıcılık da yapmıştır. 1970'lerde sinemada başlayan kriz nedeniyle beyazperdeden uzaklaştı, ses sanatçılığına ağırlık verdi. Bu yıllarda sinema oyuncularının şarkı söylemeleri ve plak yapmaları moda idi, bu plak yapma furyasına Selma Güneri de katıldı ve dört 45'lik plak da o doldurdu.