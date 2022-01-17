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Yeşilçam filmlerinin güzel oyuncusu Selma Güneri yıllar sonra ortaya çıktı! Son haline bakın 'kim der 70 yaşında!'
Yeşilçam'ın efsane isimleri arasında yer alan ve güzelliğiyle büyüleyen Selma Güneri yıllar sonra ortaya çıktı. Birçok filmde boy gösteren, performansıyla hafızalara kazınan ve güzelliğiyle büyüleyen Selma Güneri son haliyle şaşırttı.
Giriş Tarihi: 17.01.2022 14:15Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 14:15