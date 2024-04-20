Gülşen Bubikoğlu’ndan duygulandıran paylaşım! Eşi Türker İnanoğlu'nu böyle andı! "50 yıllık dans..."

Usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, bir süre önce hayatını kaybeden eşi Türker İnanoğlu ile gençlik yıllarında dans ettikleri kareyi paylaştı. Türk sinemasının 'Bay Sinema'sı Türker İnanoğlu, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 88 yaşında hayata gözlerini kapadı. 2 Nisan Salı günü hastaneye kaldırılan Türker İnanoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Türker İnanoğlu'nun eşi Gülşen Bubikoğlu ölüm haberi ile yıkılmış eşinin cenaze töreninde gözyaşlarını tutamamıştı.