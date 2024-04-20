20 Nisan 2024, Cumartesi
Gülşen Bubikoğlu’ndan duygulandıran paylaşım! Eşi Türker İnanoğlu'nu böyle andı! "50 yıllık dans..."
Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarından olan usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, 50 yıllık hayat arkadaşı Türker İnanoğlu'nu kaybetmişti. Bubikoğlu, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Son paylaşımında, gençlik yıllarına ait bir kareyi sevenleriyle paylaşan Bubikoğlu, yarım asırlık aşkı Türker İnanoğlu'nu böyle andı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 20.04.2024 15:33 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 15:33
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