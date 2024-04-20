20 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Gülşen Bubikoğlu’ndan duygulandıran paylaşım! Eşi Türker İnanoğlu'nu böyle andı! "50 yıllık dans..."

Gülşen Bubikoğlu’ndan duygulandıran paylaşım! Eşi Türker İnanoğlu'nu böyle andı! "50 yıllık dans..."

Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarından olan usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, 50 yıllık hayat arkadaşı Türker İnanoğlu'nu kaybetmişti. Bubikoğlu, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Son paylaşımında, gençlik yıllarına ait bir kareyi sevenleriyle paylaşan Bubikoğlu, yarım asırlık aşkı Türker İnanoğlu'nu böyle andı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.04.2024 15:33 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 15:33
  • 1
  • 14
Gülşen Bubikoğlu’ndan duygulandıran paylaşım! Eşi Türker İnanoğlu’nu böyle andı! 50 yıllık dans...

Usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, bir süre önce hayatını kaybeden eşi Türker İnanoğlu ile gençlik yıllarında dans ettikleri kareyi paylaştı. Türk sinemasının 'Bay Sinema'sı Türker İnanoğlu, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 88 yaşında hayata gözlerini kapadı. 2 Nisan Salı günü hastaneye kaldırılan Türker İnanoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Türker İnanoğlu'nun eşi Gülşen Bubikoğlu ölüm haberi ile yıkılmış eşinin cenaze töreninde gözyaşlarını tutamamıştı.

  • 2
  • 14
Gülşen Bubikoğlu’ndan duygulandıran paylaşım! Eşi Türker İnanoğlu’nu böyle andı! 50 yıllık dans...

Kızı Zeynep İnanoğlu ve torunu Mavi ile destek bulan Gülşen Bubikoğlu konuşmaları gözyaşlarıyla dinlemişti...

  • 3
  • 14
Gülşen Bubikoğlu’ndan duygulandıran paylaşım! Eşi Türker İnanoğlu’nu böyle andı! 50 yıllık dans...

Sahibi olduğu TİM Show Center'deki veda töreninin ardından defnedilen Türker İnanoğlu'nun ardından 50 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu günler sonra yeni paylaşımda bulundu.

  • 4
  • 14
Gülşen Bubikoğlu’ndan duygulandıran paylaşım! Eşi Türker İnanoğlu’nu böyle andı! 50 yıllık dans...

Gülşen Bubikoğlu, kaybettiği eşi Türker İnanoğlu'nun tedavi sürecinde emeği geçen tüm doktor ve sağlık ekibine isim isim teşekkür etmişti.

  • 5
  • 14
Gülşen Bubikoğlu’ndan duygulandıran paylaşım! Eşi Türker İnanoğlu’nu böyle andı! 50 yıllık dans...

"YARIM ASIR..."

Gülşen Bubikoğlu paylaşımda bulundu. Yeşilçam'ın en beğenilen kadın oyuncuları arasında yer alan Bubikoğlu, İnanoğlu ile olan gençlik fotoğraflarını paylaştı.