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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kız kardeşine bakın! Esmer güzeli Burçun abisine çok benziyor...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kız kardeşine bakın! Esmer güzeli Burçun abisine çok benziyor...

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi "Kuruluş Osman"ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, sadece oyunculuğuyla değil aynı zamanda özel hayatıyla da sürekli gündemde. Eşi Fahriye Evcen ile sosyal medyada sıkça paylaşımlarda bulunan Özçivit, bu sefer kardeşiyle dikkatleri üzerine çekti. Instagram'da 25 milyon takipçisi bulunan Özçivit'in kardeşi Burçun, abisinin kopyası çıktı! Özçivit'in esmer güzeli kardeşi...

Giriş Tarihi: 20.04.2024 16:04
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kız kardeşine bakın! Esmer güzeli Burçun abisine çok benziyor...

Kuruluş Osman dizisindeki performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanan Burak Özçivit, ekranların en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kız kardeşine bakın! Esmer güzeli Burçun abisine çok benziyor...

Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile evlenmiş ve 2019'da Karan'ı kucağına alarak ilk kez babalık heyecanını yaşamıştı. Geçen sene de oğlu Kerem'e kavuşan Özçivit, bu sefer de kardeşiyle gündem oldu.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kız kardeşine bakın! Esmer güzeli Burçun abisine çok benziyor...

Yakışıklı oyuncunun kız kardeş Burçun Özçivit, abisine benzerliğiyle dikkat çekiyor.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kız kardeşine bakın! Esmer güzeli Burçun abisine çok benziyor...

İşte Burak Özçivit başta olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kız kardeşine bakın! Esmer güzeli Burçun abisine çok benziyor...

KAAN URGANCIOĞLU VE KARDEŞİ