20 Nisan 2024, Cumartesi
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kız kardeşine bakın! Esmer güzeli Burçun abisine çok benziyor...
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi "Kuruluş Osman"ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, sadece oyunculuğuyla değil aynı zamanda özel hayatıyla da sürekli gündemde. Eşi Fahriye Evcen ile sosyal medyada sıkça paylaşımlarda bulunan Özçivit, bu sefer kardeşiyle dikkatleri üzerine çekti. Instagram'da 25 milyon takipçisi bulunan Özçivit'in kardeşi Burçun, abisinin kopyası çıktı! Özçivit'in esmer güzeli kardeşi...
Giriş Tarihi: 20.04.2024 16:04
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