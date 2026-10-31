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Gizem Örge'den duygulandıran itiraf! Anne ve babasının hayatı talihsiz olaylarla değişti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Milli voleybolcu Gizem Örge, katıldığı programda anne ve babasının hayatını değiştiren talihsiz olayları anlattı. Annesinin geçirdiği kaza, babasının ise yanlış iğne nedeniyle engelli kaldığını açıklayan Örge, ailesinin kendisine verdiği koşulsuz sevginin başarılarındaki önemini vurguladı.

Gizem Örge'den duygulandıran itiraf! Anne ve babasının hayatı talihsiz olaylarla değişti 1

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Gizem Örge, Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programında konuk oldu.

Gizem Örge'den duygulandıran itiraf! Anne ve babasının hayatı talihsiz olaylarla değişti 2

Her iki ebeveyninin de doğuştan herhangi bir engeli bulunmadığını belirten Örge, yaşadıkları kazalar ve tıbbi müdahale sonrasında engelli kaldıklarını dile getirdi. Ailesinin yaşadığı zorluklara rağmen kendisini sevgiyle büyüttüğünü anlatan milli yıldız, çocukluk yıllarına dair çarpıcı detaylar paylaştı.

Gizem Örge'den duygulandıran itiraf! Anne ve babasının hayatı talihsiz olaylarla değişti 3

BİR ŞAKA HAYATINI ALTÜST ETTİ

Annesinin yaşadığı talihsiz olayın bir şakayla başladığını anlatan Gizem Örge, annesinin sandalyeye oturacağı sırada bir arkadaşının sandalyeyi altından çektiğini söyledi. Bu hareketin ardından annesinin başını sert şekilde çarptığını belirten başarılı voleybolcu, yaşanan kazanın ciddi sonuçlara yol açtığını ifade etti.

Gizem Örge'den duygulandıran itiraf! Anne ve babasının hayatı talihsiz olaylarla değişti 4

İKİ KEZ BEYİN AMELİYATI GEÇİRDİ

Annesinin kaza sonrası iki kez beyin ameliyatı geçirmek zorunda kaldığını açıklayan Örge, o günleri anlatırken duygusal anlar yaşadı. İkinci ameliyat sırasında henüz 3 yaşında olduğunu belirten milli sporcu, annesinin tüm zorluklara rağmen kendisini tek eliyle büyüttüğünü söyledi.

Gizem Örge'den duygulandıran itiraf! Anne ve babasının hayatı talihsiz olaylarla değişti 5

BABASININ SAĞ KOLU VE SAĞ BACAĞI YANLIŞ İĞNE SONRASI FELÇ KALDI

Gizem Örge, babasının yaşadığı sağlık sorununun ise çocukluk yıllarında yapılan yanlış bir müdahaleden kaynaklandığını anlattı.

Babasının küçük yaşlarda uzun süre düşürülemeyen yüksek ateş nedeniyle havale geçirdiğini belirten Örge, o sırada sağ kolundan yapılan yanlış bir iğnenin kalıcı hasara yol açtığını söyledi. Bu müdahale sonucunda babasının sağ kolu ve sağ bacağının felç kaldığını ifade etti.

Gizem Örge'den duygulandıran itiraf! Anne ve babasının hayatı talihsiz olaylarla değişti 6

Yıllar içinde babasının bacağında kısmi bir iyileşme olduğunu aktaran milli voleybolcu, babasının şu anda hafif sekerek de olsa desteksiz yürüyebildiğini belirtti. Ancak sağ elinin bir daha açılamadığını söyleyen Örge, ailesinin yaşadığı zorlukları samimi ifadelerle dile getirdi.

Gizem Örge'den duygulandıran itiraf! Anne ve babasının hayatı talihsiz olaylarla değişti 7

"ÖZEL OKULLARDA OKUMADIM AMA SEVGİYLE BÜYÜDÜM"

Ailesinin yaşadığı tüm zorluklara rağmen çocukluğunda kendisini güçlü hissettiren en önemli şeyin sevgi olduğunu vurgulayan Gizem Örge, maddi imkanlardan çok manevi desteğin önemine dikkat çekti.

Gizem Örge'den duygulandıran itiraf! Anne ve babasının hayatı talihsiz olaylarla değişti 8

Büyük bir zenginlik içinde büyümediğini ve hiçbir zaman özel okullarda okumadığını belirten milli sporcu, ailesinin kendisine sunduğu koşulsuz sevginin hayatındaki yerini anlattı.

Başarısının ardında ailesinin desteğinin bulunduğunu ifade eden Örge, yaşadığı zorluklara rağmen sevgiyle büyümenin kendisi için en büyük zenginlik olduğunu dile getirdi.

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