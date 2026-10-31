Gizem Örge'den duygulandıran itiraf! Anne ve babasının hayatı talihsiz olaylarla değişti

Milli voleybolcu Gizem Örge, katıldığı programda anne ve babasının hayatını değiştiren talihsiz olayları anlattı. Annesinin geçirdiği kaza, babasının ise yanlış iğne nedeniyle engelli kaldığını açıklayan Örge, ailesinin kendisine verdiği koşulsuz sevginin başarılarındaki önemini vurguladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Gizem Örge, Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programında konuk oldu.

Her iki ebeveyninin de doğuştan herhangi bir engeli bulunmadığını belirten Örge, yaşadıkları kazalar ve tıbbi müdahale sonrasında engelli kaldıklarını dile getirdi. Ailesinin yaşadığı zorluklara rağmen kendisini sevgiyle büyüttüğünü anlatan milli yıldız, çocukluk yıllarına dair çarpıcı detaylar paylaştı.

BİR ŞAKA HAYATINI ALTÜST ETTİ Annesinin yaşadığı talihsiz olayın bir şakayla başladığını anlatan Gizem Örge, annesinin sandalyeye oturacağı sırada bir arkadaşının sandalyeyi altından çektiğini söyledi. Bu hareketin ardından annesinin başını sert şekilde çarptığını belirten başarılı voleybolcu, yaşanan kazanın ciddi sonuçlara yol açtığını ifade etti.

İKİ KEZ BEYİN AMELİYATI GEÇİRDİ Annesinin kaza sonrası iki kez beyin ameliyatı geçirmek zorunda kaldığını açıklayan Örge, o günleri anlatırken duygusal anlar yaşadı. İkinci ameliyat sırasında henüz 3 yaşında olduğunu belirten milli sporcu, annesinin tüm zorluklara rağmen kendisini tek eliyle büyüttüğünü söyledi.