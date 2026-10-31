Gizem Örge'den duygulandıran itiraf! Anne ve babasının hayatı talihsiz olaylarla değişti
Milli voleybolcu Gizem Örge, katıldığı programda anne ve babasının hayatını değiştiren talihsiz olayları anlattı. Annesinin geçirdiği kaza, babasının ise yanlış iğne nedeniyle engelli kaldığını açıklayan Örge, ailesinin kendisine verdiği koşulsuz sevginin başarılarındaki önemini vurguladı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Gizem Örge, Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programında konuk oldu.
Her iki ebeveyninin de doğuştan herhangi bir engeli bulunmadığını belirten Örge, yaşadıkları kazalar ve tıbbi müdahale sonrasında engelli kaldıklarını dile getirdi. Ailesinin yaşadığı zorluklara rağmen kendisini sevgiyle büyüttüğünü anlatan milli yıldız, çocukluk yıllarına dair çarpıcı detaylar paylaştı.
BİR ŞAKA HAYATINI ALTÜST ETTİ
Annesinin yaşadığı talihsiz olayın bir şakayla başladığını anlatan Gizem Örge, annesinin sandalyeye oturacağı sırada bir arkadaşının sandalyeyi altından çektiğini söyledi. Bu hareketin ardından annesinin başını sert şekilde çarptığını belirten başarılı voleybolcu, yaşanan kazanın ciddi sonuçlara yol açtığını ifade etti.
İKİ KEZ BEYİN AMELİYATI GEÇİRDİ
Annesinin kaza sonrası iki kez beyin ameliyatı geçirmek zorunda kaldığını açıklayan Örge, o günleri anlatırken duygusal anlar yaşadı. İkinci ameliyat sırasında henüz 3 yaşında olduğunu belirten milli sporcu, annesinin tüm zorluklara rağmen kendisini tek eliyle büyüttüğünü söyledi.
BABASININ SAĞ KOLU VE SAĞ BACAĞI YANLIŞ İĞNE SONRASI FELÇ KALDI
Gizem Örge, babasının yaşadığı sağlık sorununun ise çocukluk yıllarında yapılan yanlış bir müdahaleden kaynaklandığını anlattı.
Babasının küçük yaşlarda uzun süre düşürülemeyen yüksek ateş nedeniyle havale geçirdiğini belirten Örge, o sırada sağ kolundan yapılan yanlış bir iğnenin kalıcı hasara yol açtığını söyledi. Bu müdahale sonucunda babasının sağ kolu ve sağ bacağının felç kaldığını ifade etti.