Hayatta olsaydı 46 yaşına basacaktı! Celil Nalçakan, Kanbolat Görkem Arslan'ı unutmadı

Ani vefatıyla sevenlerini yasa boğan Kanbolat Görkem Arslan, unutulmuyor. Hayatta olsaydı bugün 46 yaşına basacak olan oyuncuyu, yakın arkadaşı Celil Nalçakan doğum gününde duygusal bir paylaşımla andı.

Taşacak Bu Deniz dizisinde Timur Volkov karakterine hayat veren Celil Nalçakan, yıllar önce birlikte rol aldığı Kanbolat Görkem Arslan'ı doğum gününde unutmadı.

YAŞASAYDI 46 YAŞINDA OLACAKTI "Poyraz Karayel" ve "Bir Deli Rüzgar" gibi yapımlarla tanınan Arslan, 45 yaşında hayatını kaybetmişti. 11 Şubat 2026'da evinde fenalaşarak yaşamını yitiren oyuncu, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanmıştı.

"SENİ ÇOK ÖZLÜYORUM" Seneler önce "Poyraz Karayel" dizisinde birlikte rol aldığı Arslan ile geçmişten bir fotoğrafını paylaşan Celil Nalçakan, kaybettiği yakın arkadaşına şu sözlerle seslendi: "İçinde adın geçmeyen anım yok kadar az, içimde hasretin tarifsiz. İyi ki doğdun canım kardeşim. Seni çok özlüyorum." Nalçakan'ın paylaşımına çok sayıda yorum geldi. Takipçileri, "Nur içinde yatsın" ve "Huzur içinde uyusun" gibi ifadelerle Kanbolat Görkem Arslan'ı andı.

ARSLAN'IN EŞİ: "VARLIĞIN DAİMA HAYATIMI HAFİFLETTİ" Kanbolat Görkem Arslan'ın eşi Hicran Akın Arslan da hayatını kaybeden eşinin doğum gününü unutmadı. Duygusal bir paylaşım yapan Hicran Akın Arslan, "İyi ki doğdun sevgilim… Varlığın daima hayatımı hafifletti" sözleriyle eşini andı.

POYRAZ KARAYEL İLE TANINDI Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk eğitimi alan Kanbolat Görkem Arslan, oyunculuk kariyerine 2004 yılında "Çemberimde Gül Oya" dizisiyle başladı.