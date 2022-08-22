Gülçin Ergül zor günleri geride bıraktı! Tatil pozu sosyal medyayı salladı: “Gerçek bir savaşçı görüyorum”

Peki ben mi ne görüyorum; her şeyden önce gerçek bir savaşçı, o ve onun gibilere bırakılmış harika bir not. (Bkz. 8. foto) + bitmemiş olmasına rağmen annemin üretimi bir kozalak masterpiece'i; 'Üret' diye fısıldayan, beton arasından büyüyen yeşillik gibi.