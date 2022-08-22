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Haberler Galeri Gülçin Ergül zor günleri geride bıraktı! Tatil pozu sosyal medyayı salladı: “Gerçek bir savaşçı görüyorum”

Gülçin Ergül zor günleri geride bıraktı! Tatil pozu sosyal medyayı salladı: “Gerçek bir savaşçı görüyorum”

Geçtiğimiz yıl geçirdiği trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden Gülçin Ergül, zor günleri yavaş yavaş atlatmaya başladı. Aldığı psikolojik desteğin ardından eski günlerine dönmeye başlayan Ergül, sosyal medya hesabından tatil pozlarını paylaştı. Paylaşımında "Gerçek bir savaşçı görüyorum" diyen şarkıcı, günlük yaşantısından kareleri yayınladı.

Giriş Tarihi: 22.08.2022 16:12 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022 16:12
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Gülçin Ergül zor günleri geride bıraktı! Tatil pozu sosyal medyayı salladı: “Gerçek bir savaşçı görüyorum”

Yıllar önce dağılan Hepsi grubunun üyesi Gülçin Ergül, İzmir - İstanbul otoyolu Susurluk mevkiinde sevgilisiyle trafik kazası geçirdi. Kazada şarkıcının sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybederken genç şarkıcı yara alarak kurtuldu.

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Gülçin Ergül zor günleri geride bıraktı! Tatil pozu sosyal medyayı salladı: “Gerçek bir savaşçı görüyorum”

Zorlu bir süreçten geçen Ergül, sosyal medya hesabından tatil pozlarını paylaştı.

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Gülçin Ergül zor günleri geride bıraktı! Tatil pozu sosyal medyayı salladı: “Gerçek bir savaşçı görüyorum”

"GERÇEK BİR SAVAŞÇI VE ONA BIRAKILMIŞ NOT"

Erkek arkadaşının vefatıyla psikolojik destek alan şarkıcı, zorlu süreci ailesi ve yakınlarıyla geçiriyor. Zaman zaman Instagram hesabından paylaşım yapan Gülçin Ergül, bugün de tatil pozlarını yayınladı.

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Gülçin Ergül zor günleri geride bıraktı! Tatil pozu sosyal medyayı salladı: “Gerçek bir savaşçı görüyorum”

Peş peşe fotoğraf paylaşan şarkıcı, paylaşımına şu notu ekledi: "Aynı şeye farklı perspektiflerden bakan her bir kişi gördüğünü eşsiz şekilde yorumluyor.

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Gülçin Ergül zor günleri geride bıraktı! Tatil pozu sosyal medyayı salladı: “Gerçek bir savaşçı görüyorum”

Peki ben mi ne görüyorum; her şeyden önce gerçek bir savaşçı, o ve onun gibilere bırakılmış harika bir not. (Bkz. 8. foto) + bitmemiş olmasına rağmen annemin üretimi bir kozalak masterpiece'i; 'Üret' diye fısıldayan, beton arasından büyüyen yeşillik gibi.