22 Ağustos 2022, Pazartesi
Gülçin Ergül zor günleri geride bıraktı! Tatil pozu sosyal medyayı salladı: “Gerçek bir savaşçı görüyorum”
Geçtiğimiz yıl geçirdiği trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden Gülçin Ergül, zor günleri yavaş yavaş atlatmaya başladı. Aldığı psikolojik desteğin ardından eski günlerine dönmeye başlayan Ergül, sosyal medya hesabından tatil pozlarını paylaştı. Paylaşımında "Gerçek bir savaşçı görüyorum" diyen şarkıcı, günlük yaşantısından kareleri yayınladı.
Giriş Tarihi: 22.08.2022 16:12 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022 16:12
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