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Gizem Karaca doğayla iç içe yaşıyor, kendi yetiştirdiği ürünleri kızı Leyla Yaz’a tattırıyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Oyuncu Gizem Karaca'nın doğayla iç içe yaşamı dikkat çekti! İzmir'de sakin bir hayat süren oyuncu, bahçesinde yetiştirdiği sebze ve meyveleri kızı Leyla Yaz'ın beslenmesinde de kullanıyor.

Gizem Karaca doğayla iç içe yaşıyor, kendi yetiştirdiği ürünleri kızı Leyla Yaz’a tattırıyor 1

Özellikle Güzel Köylü dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Gizem Karaca, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor. 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile evlenen güzel oyuncu, evliliğinin ardından İstanbul'un yoğun temposundan uzaklaşarak İzmir'e yerleşmişti.

Gizem Karaca doğayla iç içe yaşıyor, kendi yetiştirdiği ürünleri kızı Leyla Yaz’a tattırıyor 2

Uzun yıllardır mutlu birlikteliklerini sürdüren Gizem Karaca ve Kemal Ekmekçi, Haziran 2025'te kızları Leyla Yaz'ı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşadı.

Gizem Karaca doğayla iç içe yaşıyor, kendi yetiştirdiği ürünleri kızı Leyla Yaz’a tattırıyor 3

DOĞAYLA İÇ İÇE BİR YAŞAM SÜRÜYOR

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Gizem Karaca, şimdilerde Instagram paylaşımlarının yanı sıra YouTube'da yayınladığı videolarla da dikkat çekiyor. İzmir'de doğayla iç içe bir yaşam süren oyuncu, evinin bahçesinde kendi sebze ve meyvelerini yetiştiriyor.

Gizem Karaca doğayla iç içe yaşıyor, kendi yetiştirdiği ürünleri kızı Leyla Yaz’a tattırıyor 4

TURŞUSUNU BİLE KENDİ YAPIYOR

Organik yaşam tarzıyla öne çıkan Karaca, günlük hayatından kesitleri de takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor. Bahçesinde yetiştirdiği ürünleri ailesiyle tüketen oyuncu, birçok yiyeceği de evinde kendi hazırlıyor.

Gizem Karaca doğayla iç içe yaşıyor, kendi yetiştirdiği ürünleri kızı Leyla Yaz’a tattırıyor 5

Gizem Karaca'nın doğal yaşama olan ilgisi mutfakta da kendini gösteriyor. Oyuncu, ev yapımı ürünlerin yanı sıra turşusunu bile kendi hazırlıyor. Kendi yetiştirdiği sebze ve meyveleri değerlendiren Karaca, bu yaşam tarzını sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerine de gösteriyor.

Gizem Karaca doğayla iç içe yaşıyor, kendi yetiştirdiği ürünleri kızı Leyla Yaz’a tattırıyor 6

KIZI LEYLA YAZ İÇİN DE ORGANİK BESLENMEYİ TERCİH EDİYOR

Anne olduktan sonra hayatında yeni bir dönem başlayan Gizem Karaca, kızı Leyla Yaz'ın beslenmesine de özen gösteriyor. Doğal ve organik beslenmeye önem veren oyuncu, minik kızını yetiştirdiği ürünlerle beslediği anları zaman zaman takipçileriyle paylaşıyor.

Gizem Karaca doğayla iç içe yaşıyor, kendi yetiştirdiği ürünleri kızı Leyla Yaz’a tattırıyor 7

ANNELİK DENEYİMİNİ TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞIYOR

Gizem Karaca, yalnızca doğal yaşam tarzıyla değil, annelik deneyimiyle ilgili paylaşımlarıyla da sosyal medyada ilgi görüyor. Kızıyla yaşadığı özel anları paylaşan oyuncu, anneliğe dair tavsiyelerini ve bu süreçte yaşadığı duyguları da takipçilerine aktarıyor.

Gizem Karaca doğayla iç içe yaşıyor, kendi yetiştirdiği ürünleri kızı Leyla Yaz’a tattırıyor 8

Ekranlardan uzak bir hayat sürmeyi tercih eden Gizem Karaca, doğayla iç içe yaşamı, kendi yetiştirdiği ürünleri ve annelik deneyimiyle sosyal medyada dikkat çekmeye devam ediyor.

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