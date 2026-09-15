Gizem Karaca doğayla iç içe yaşıyor, kendi yetiştirdiği ürünleri kızı Leyla Yaz’a tattırıyor

Oyuncu Gizem Karaca'nın doğayla iç içe yaşamı dikkat çekti! İzmir'de sakin bir hayat süren oyuncu, bahçesinde yetiştirdiği sebze ve meyveleri kızı Leyla Yaz'ın beslenmesinde de kullanıyor.

Özellikle Güzel Köylü dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Gizem Karaca, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor. 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile evlenen güzel oyuncu, evliliğinin ardından İstanbul'un yoğun temposundan uzaklaşarak İzmir'e yerleşmişti.

Uzun yıllardır mutlu birlikteliklerini sürdüren Gizem Karaca ve Kemal Ekmekçi, Haziran 2025'te kızları Leyla Yaz'ı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşadı.

DOĞAYLA İÇ İÇE BİR YAŞAM SÜRÜYOR Uzun süredir ekranlardan uzak olan Gizem Karaca, şimdilerde Instagram paylaşımlarının yanı sıra YouTube'da yayınladığı videolarla da dikkat çekiyor. İzmir'de doğayla iç içe bir yaşam süren oyuncu, evinin bahçesinde kendi sebze ve meyvelerini yetiştiriyor.

TURŞUSUNU BİLE KENDİ YAPIYOR Organik yaşam tarzıyla öne çıkan Karaca, günlük hayatından kesitleri de takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor. Bahçesinde yetiştirdiği ürünleri ailesiyle tüketen oyuncu, birçok yiyeceği de evinde kendi hazırlıyor.