23 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER GALERİ

Haberler Magazin Galerileri Gözleri KaraDeniz'in başrol oyuncularından renkli kareler: Buluşmaya az kaldı

Gözleri KaraDeniz'in başrol oyuncularından renkli kareler: Buluşmaya az kaldı

atv'nin yeni sezonda seyircisi ile buluşacak yeni dizisi Gözleri KaraDeniz, hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti. Eylül ayında yayın hayatına başlayacak olan dizinin başrol oyuncuları Özge Yağız ve Halil Özgür Sarı'dan çekimlerin sürdüğü dakikalarda selfie yaptıkları kareler, dizinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 23.08.2025 04:58 Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 05:00
Gözleri KaraDeniz’in başrol oyuncularından renkli kareler: Buluşmaya az kaldı

atv'nin Eylül ayında ekrana gelecek yeni dizisi Gözleri KaraDeniz, başarılı oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesi ile şimdiden geniş bir hayran kitlesi oluşturdu. Merakla beklenen dizinin ilk bölümü için çekimleri başladı.

Gözleri KaraDeniz’in başrol oyuncularından renkli kareler: Buluşmaya az kaldı

Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın başrolünün paylaştığı Gözleri KaraDeniz'de Azil ve Güneş'in Karadeniz'in hırçın dalgalarından İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan bir aşk ve mücadele hikâyesini anlatıyor.

Gözleri KaraDeniz’in başrol oyuncularından renkli kareler: Buluşmaya az kaldı

Gözleri KaraDeniz'in oyuncu kadrosunda Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu gibi usta ve genç oyuncular yer alıyor.

Gözleri KaraDeniz’in başrol oyuncularından renkli kareler: Buluşmaya az kaldı

AZİL VE GÜNEŞ'TEN RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Yönetmenliğini Altan Dönmez ve Orkun Çatak'ın yaptığı Gözleri KaraDeniz'in başrol oyuncuları Özge Yağız ve Halil Özgür Sarı, çekimlerin sürdüğü dakikalarda hayranlarına sürpriz yaparak samimi hallerini sosyal medyanın trendi olan selfie ile ölümsüzleştirdi.

Gözleri KaraDeniz’in başrol oyuncularından renkli kareler: Buluşmaya az kaldı

BEĞENİ TOPLADI

atv'nin sosyal medya hesabından paylaşılan karelerde Yağız ve Sarı'nın eğlenceli kareleri büyük ilgi gördü.

GOZLERİ KARADENİZ 1.BOLUM 2.FRAGMANI
Gözleri KaraDeniz’in başrol oyuncularından renkli kareler: Buluşmaya az kaldı

"BULUŞMAYA AZ KALDI"

Gözleri KaraDeniz'in yayın tarihi henüz belirsizliğini korurken Eylül ayında sevenleriyle buluşacak. Güneş ve Azil'in imkansız aşkının anlatılacağı dizide Özge Yağız ve Halil Özgür Sarı'nın kareleri buluşma az kaldı mesajıyla paylaşıldı.