23 Ağustos 2025, Cumartesi
Gözleri KaraDeniz'in başrol oyuncularından renkli kareler: Buluşmaya az kaldı
atv'nin yeni sezonda seyircisi ile buluşacak yeni dizisi Gözleri KaraDeniz, hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti. Eylül ayında yayın hayatına başlayacak olan dizinin başrol oyuncuları Özge Yağız ve Halil Özgür Sarı'dan çekimlerin sürdüğü dakikalarda selfie yaptıkları kareler, dizinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Giriş Tarihi: 23.08.2025 04:58 Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 05:00