Gözleri KaraDeniz’in başrol oyuncularından renkli kareler: Buluşmaya az kaldı

AZİL VE GÜNEŞ'TEN RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Yönetmenliğini Altan Dönmez ve Orkun Çatak'ın yaptığı Gözleri KaraDeniz'in başrol oyuncuları Özge Yağız ve Halil Özgür Sarı, çekimlerin sürdüğü dakikalarda hayranlarına sürpriz yaparak samimi hallerini sosyal medyanın trendi olan selfie ile ölümsüzleştirdi.