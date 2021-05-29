Gönül Dağı’nın Zahide’si Ecem Özkaya'nın eski eşi herkesi şaşırttı

Sevilen dizi Gönül Dağı'nda canlandırdığı Zahide karakteriyle adından söz ettiren Ecem Özkaya, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Güzelliğiyle olduğu kadar başarılı oyunculuğuyla da kendisine hayran bırakan Ecem Özkaya'nın eski eşi herkesi şaşırttı. İşte Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya'nın eski eşi...