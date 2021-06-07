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Gönül Dağı'nın yıldızı Gülsim Ali’ye şok tehdit: 'Seni ifşa ederim'
Gönül Dağı dizisiyle izleyici karşısına çıkan Gülsim Ali, aldığı tehditle şoke oldu. Oyuncu, 5 yıldır kendisini takip eden ve cinsel içerikli mesajlar gönderen E.H. adlı tacizcisine sosyal medyadan seslendi. Birçok kez uzaklaştırma kararı aldırdığı şahsın tacizlerine devam etmesinin ardından mesaj yayınlayan Ali, 'Devam edersen fotoğraflarını yayınlarım' diyerek son kez uyardı.
Giriş Tarihi: 07.06.2021 09:17
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