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Gönül Dağı'nın yıldızı Gülsim Ali’ye şok tehdit: 'Seni ifşa ederim'

Gönül Dağı dizisiyle izleyici karşısına çıkan Gülsim Ali, aldığı tehditle şoke oldu. Oyuncu, 5 yıldır kendisini takip eden ve cinsel içerikli mesajlar gönderen E.H. adlı tacizcisine sosyal medyadan seslendi. Birçok kez uzaklaştırma kararı aldırdığı şahsın tacizlerine devam etmesinin ardından mesaj yayınlayan Ali, 'Devam edersen fotoğraflarını yayınlarım' diyerek son kez uyardı.

Giriş Tarihi: 07.06.2021 09:17
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Gönül Dağı'nın yıldızı Gülsim Ali’ye şok tehdit: 'Seni ifşa ederim'

26 yaşındaki oyuncu Gülsim Ali'nin başı uzun zamandır E.H. ile dertte. Oyuncu E.H.'nin kendisini 5 yıldan beri takip ettiğini ve sürekli cinsel içerikli mesajlar atarak taciz ettiğini söyledi.

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Gönül Dağı'nın yıldızı Gülsim Ali’ye şok tehdit: 'Seni ifşa ederim'

Hürriyet'in haberine göre; Mahkemeye başvurup uzaklaştırma kararı çıkarmasına rağmen takıntılı hayranının tacizlerine devam ettiğini belirten oyuncu, E.H.'nin son olarak çalıştığı sete gelip 'Senin olduğun her yere gelebilirim, kimse beni engelleyemez' diyerek tehdit ettiğini ifade etti.

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Gönül Dağı'nın yıldızı Gülsim Ali’ye şok tehdit: 'Seni ifşa ederim'

Tacizcisinin kimlik bilgilerine ulaşan oyuncu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Gönül Dağı'nın yıldızı Gülsim Ali’ye şok tehdit: 'Seni ifşa ederim'

Takıntılı hayranını son kez uyaran Gülsim Ali şu mesajı paylaştı;

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Gönül Dağı'nın yıldızı Gülsim Ali’ye şok tehdit: 'Seni ifşa ederim'

'2016 yılından beri durmaksızın beni taciz eden E. H. Hakkında açılmış davalara rağmen taciz, cinsel içerikli hakaret dolu mesajlar ile bana rahatsızlık vermekten vazgeçmedin.