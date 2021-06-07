Milyoner'de ezberleri bozacak Kudüs sorusu! Osmanlı'da müslüman nüfusu bakın ne kadarmış!

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü milyonları ekrana kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranla gelen Milyoner'in yeni bölümünde birbirinden farklı yarışmacılar ve ilginç sorular vardı. Gecenin sorusu ise 30.000 TL değerindeki Kudüs sorusuydu. İmirzalıoğlu yarışmacıya, ''Osmanlı Devleti'nde 1881'de başlayıp 1893'te tamamlanan nüfus sayımına göre Kudüs Sancağı'ndaki, Müslüman ve Yahudi nüfus oranları ne kadardır?'' sorusunu yöneltti. Doğru cevap ise herkesin ezberini bozdu.

Giriş Tarihi: 07.06.2021 01:59 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 02:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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