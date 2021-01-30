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30 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Gönül Dağı’nın yıldızı Ecem Özkaya'nın eski eşi herkesi şaşırttı! Meğer... Gönül Dağı’nın yıldızı Ecem Özkaya'nın eski eşi herkesi şaşırttı! Meğer...
Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Zahide karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ecem Özkaya, mercek altına alındı. Güzelliğiyle olduğu kadar başarılı oyunculuğuyla da kendisine hayran bırakan Ecem Özkaya'nın eski eşi herkesi şaşırttı. İşte Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya'nın eski eşi...
Giriş Tarihi: 30.01.2021 17:23 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 17:23
Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Zahide karakteriyle adından söz ettiren Ecem Özkaya, özel hayatıyla mercek altına alındı. Güzelliğiyle olduğu kadar başarılı oyunculuğuyla da kendisine hayran bırakan Ecem Özkaya'nın eski eşi herkesi şaşırttı. İşte Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya'nın eski eşi…
GALERİ DEVAM EDİYOR
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KENAN DOĞULU - BİLLUR KALKAVAN
ESRA BİLGİÇ
ESRA BİLGİÇ - GÖKHAN TÖRE