Gönül Dağı’nın yıldızı Ecem Özkaya'nın eski eşi herkesi şaşırttı! Meğer...

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Zahide karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ecem Özkaya, mercek altına alındı. Güzelliğiyle olduğu kadar başarılı oyunculuğuyla da kendisine hayran bırakan Ecem Özkaya'nın eski eşi herkesi şaşırttı. İşte Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya'nın eski eşi...