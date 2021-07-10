Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan makyajsız haliyle olay oldu

Gönül Dağı'nda canlandırdığı Dilek karakteriyle gündem olan Gülsim Ali İlhan, ekranların en çok konuşulan isimlerinden oldu. Güzelliğiyle ekrana damga vuran oyuncu, oyunculuğuyla son yılların en sevilen oyunculardan biri haline geldi. Diriliş Ertuğrul'da yakaladığı başarıyı Gönül Dağı ile de sürdüren ilhan'ın makyajsız hali olay oldu.