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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan makyajsız haliyle olay oldu

Gönül Dağı'nda canlandırdığı Dilek karakteriyle gündem olan Gülsim Ali İlhan, ekranların en çok konuşulan isimlerinden oldu. Güzelliğiyle ekrana damga vuran oyuncu, oyunculuğuyla son yılların en sevilen oyunculardan biri haline geldi. Diriliş Ertuğrul'da yakaladığı başarıyı Gönül Dağı ile de sürdüren ilhan'ın makyajsız hali olay oldu.

Giriş Tarihi: 10.07.2021 16:51 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021 16:52
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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan makyajsız haliyle olay oldu

Gönül Dağı dizisi ile bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden olan Gülsim Ali İlhan, Durul Bazan ile yaşadığı aşkla magazin gündemine oturdu. Son yıllarda ekranın en sevilen isimlerinden olan İlhan, makyajsız haliyle olay oldu.

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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan makyajsız haliyle olay oldu

İşte Gülsim Ali İlhan başta olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız hali…

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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan makyajsız haliyle olay oldu

Ayça Ayşin Turan

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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan makyajsız haliyle olay oldu

Çağla Şıkel

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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan makyajsız haliyle olay oldu

Hadise