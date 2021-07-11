Milyoner'de beyin yakan matematik sorusu! Yanlış cevap verdi sosyal medya yıkıldı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle milyonları ekran başına topladı. Milyoner'in yeni bölümü birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne olurken, özellikle bir yarışmacıya sorulan basit matematik sorusu geceye damga vurdu. İşte yarışmacının çaresiz kalarak yanlış cevap verdiği ve sosyal medyanın diline düştüğü o soru ve yarışmacılara yöneltilen tüm sorular...

Giriş Tarihi: 11.07.2021 02:49 Güncelleme Tarihi: 11.07.2021 02:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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