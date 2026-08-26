Gonca Cilasun’dan sonra Rabia Soytürk de paraşütle atladı

Serbest düşüş sırasında oldukça rahat ve keyifli görünen 60 yaşındaki oyuncunun cesareti dikkat çekmişti. Bu kez de genç oyuncu Rabia Soytürk, cesaretini konuşturdu. Soytürk, paraşütle atladığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

YORUM YAĞDI

Ünlü oyuncunun paylaşımına kısa sürede çok sayıda yorum geldi. "Altı Üstü İstanbul"da rol alan Yüsra Geyik, "Ben de, ben de, ben de. Aminnn" yorumuyla dikkat çekerken, birçok takipçisi de Soytürk'ün cesaretini övdü.