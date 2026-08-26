-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Gonca Cilasun’dan sonra Rabia Soytürk de paraşütle atladı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Paraşüt modası hız kesmiyor! 60 yaşındaki Gonca Cilasun'un ardından Rabia Soytürk de cesaretini konuşturdu. Ünlü oyuncu, tandem paraşütle atladığı adrenalin dolu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Gonca Cilasun’dan sonra Rabia Soytürk de paraşütle atladı 1

Uzak Şehir'de sert ve otoriter Sadakat karakterine hayat veren Gonca Cilasun, geçtiğimiz günlerde tandem paraşütle atlayarak adrenalin dolu anlar yaşamıştı.

Gonca Cilasun’dan sonra Rabia Soytürk de paraşütle atladı 2

ADRENALİNİN DORUKLARINA ÇIKTI

Serbest düşüş sırasında oldukça rahat ve keyifli görünen 60 yaşındaki oyuncunun cesareti dikkat çekmişti. Bu kez de genç oyuncu Rabia Soytürk, cesaretini konuşturdu. Soytürk, paraşütle atladığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Gonca Cilasun’dan sonra Rabia Soytürk de paraşütle atladı 3

Soytürk, yayınladığı videoya "İnanılmaz ve yaşandı" notunu düşerek adrenalin dolu deneyimini takipçilerine gösterdi.

Gonca Cilasun’dan sonra Rabia Soytürk de paraşütle atladı 4

YORUM YAĞDI

Ünlü oyuncunun paylaşımına kısa sürede çok sayıda yorum geldi. "Altı Üstü İstanbul"da rol alan Yüsra Geyik, "Ben de, ben de, ben de. Aminnn" yorumuyla dikkat çekerken, birçok takipçisi de Soytürk'ün cesaretini övdü.

Gonca Cilasun’dan sonra Rabia Soytürk de paraşütle atladı 5

Paylaşımın altına "Gerçekten cesursun", "İzlerken üç kez bayıldım" gibi yorumlar yapan takipçiler, oyuncunun paraşüt deneyimine yoğun ilgi gösterdi.

Gökçe Bahadır'dan hamilelik pozu! Hayranlarından övgü yağdı
Sonraki Galeri
Gökçe Bahadır'dan hamilelik pozu! Hayranlarından övgü yağdı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin