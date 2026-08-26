Gonca Cilasun’dan sonra Rabia Soytürk de paraşütle atladı
Paraşüt modası hız kesmiyor! 60 yaşındaki Gonca Cilasun'un ardından Rabia Soytürk de cesaretini konuşturdu. Ünlü oyuncu, tandem paraşütle atladığı adrenalin dolu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Uzak Şehir'de sert ve otoriter Sadakat karakterine hayat veren Gonca Cilasun, geçtiğimiz günlerde tandem paraşütle atlayarak adrenalin dolu anlar yaşamıştı.
ADRENALİNİN DORUKLARINA ÇIKTI
Serbest düşüş sırasında oldukça rahat ve keyifli görünen 60 yaşındaki oyuncunun cesareti dikkat çekmişti. Bu kez de genç oyuncu Rabia Soytürk, cesaretini konuşturdu. Soytürk, paraşütle atladığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Soytürk, yayınladığı videoya "İnanılmaz ve yaşandı" notunu düşerek adrenalin dolu deneyimini takipçilerine gösterdi.
YORUM YAĞDI
Ünlü oyuncunun paylaşımına kısa sürede çok sayıda yorum geldi. "Altı Üstü İstanbul"da rol alan Yüsra Geyik, "Ben de, ben de, ben de. Aminnn" yorumuyla dikkat çekerken, birçok takipçisi de Soytürk'ün cesaretini övdü.
Paylaşımın altına "Gerçekten cesursun", "İzlerken üç kez bayıldım" gibi yorumlar yapan takipçiler, oyuncunun paraşüt deneyimine yoğun ilgi gösterdi.