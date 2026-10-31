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Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız'dan oğluyla doğum günü pozu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kırgın Çiçekler dizisinin unutulmaz Songül'ü Gökçe Akyıldız, 34. yaşına sevdikleriyle birlikte merhaba dedi. Doğum günü kutlamasından renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu, oğlu Ömer Aslan ile verdiği anne-oğul pozlarıyla takipçilerinin beğenisini kazandı.

Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız'dan oğluyla doğum günü pozu 1

"Kırgın Çiçekler" dizisinde canlandırdığı Songül karakteriyle hafızalara kazınan Gökçe Akyıldız, 34. yaşını ailesi ve sevdikleriyle birlikte kutladı. Akyıldız, doğum günü kutlamasına ait fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımladı.

Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız'dan oğluyla doğum günü pozu 2

Pasta başında çekilen karelerde oğlu Ömer Aslan ile birlikte poz veren oyuncunun mutluluğu dikkat çekti. Akyıldız'ın paylaşımları takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız'dan oğluyla doğum günü pozu 3

KIRGIN ÇİÇEKLER İLE GENİŞ KİTLELERE ULAŞTI

Oyunculuk kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan Gökçe Akyıldız, "Kırgın Çiçekler" dizisinde hayat verdiği Songül karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Sevilen yapımın ardından farklı projelerde rol alan oyuncu, kariyerini sürdürmeye devam etti.

Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız'dan oğluyla doğum günü pozu 4

ANNE OLDUKTAN SONRA SETLERE ARA VERDİ

Mustafa Özyurt ile evliliğinden 2018 yılında Ömer Aslan adını verdiği oğlunu dünyaya getiren Akyıldız, annelik sürecinde bir süre oyunculuğa ara verdi. Çift, 2020 yılında evliliklerini sonlandırdı.

Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız'dan oğluyla doğum günü pozu 5

ÖZEL HAYATI DA GÜNDEM OLMUŞTU

Son olarak "Gönül Dağı" dizisinde Avukat Leyla karakteriyle izleyici karşısına çıkan Gökçe Akyıldız, özel hayatıyla da magazin gündeminde yer aldı.

Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız'dan oğluyla doğum günü pozu 6

Oyuncunun bir dönem aynı dizide rol aldığı Berk Atan ile aşk yaşadığı ve ikilinin birlikte Paris'e tatile gittiği öne sürülmüştü. Tatilin ardından çiftin yollarını ayırdığı iddiaları basına yansımıştı.

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