Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız'dan oğluyla doğum günü pozu
Kırgın Çiçekler dizisinin unutulmaz Songül'ü Gökçe Akyıldız, 34. yaşına sevdikleriyle birlikte merhaba dedi. Doğum günü kutlamasından renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu, oğlu Ömer Aslan ile verdiği anne-oğul pozlarıyla takipçilerinin beğenisini kazandı.
"Kırgın Çiçekler" dizisinde canlandırdığı Songül karakteriyle hafızalara kazınan Gökçe Akyıldız, 34. yaşını ailesi ve sevdikleriyle birlikte kutladı. Akyıldız, doğum günü kutlamasına ait fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımladı.
Pasta başında çekilen karelerde oğlu Ömer Aslan ile birlikte poz veren oyuncunun mutluluğu dikkat çekti. Akyıldız'ın paylaşımları takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.
KIRGIN ÇİÇEKLER İLE GENİŞ KİTLELERE ULAŞTI
Oyunculuk kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan Gökçe Akyıldız, "Kırgın Çiçekler" dizisinde hayat verdiği Songül karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Sevilen yapımın ardından farklı projelerde rol alan oyuncu, kariyerini sürdürmeye devam etti.
ANNE OLDUKTAN SONRA SETLERE ARA VERDİ
Mustafa Özyurt ile evliliğinden 2018 yılında Ömer Aslan adını verdiği oğlunu dünyaya getiren Akyıldız, annelik sürecinde bir süre oyunculuğa ara verdi. Çift, 2020 yılında evliliklerini sonlandırdı.
ÖZEL HAYATI DA GÜNDEM OLMUŞTU
Son olarak "Gönül Dağı" dizisinde Avukat Leyla karakteriyle izleyici karşısına çıkan Gökçe Akyıldız, özel hayatıyla da magazin gündeminde yer aldı.
Oyuncunun bir dönem aynı dizide rol aldığı Berk Atan ile aşk yaşadığı ve ikilinin birlikte Paris'e tatile gittiği öne sürülmüştü. Tatilin ardından çiftin yollarını ayırdığı iddiaları basına yansımıştı.