"Kırgın Çiçekler" dizisinde canlandırdığı Songül karakteriyle hafızalara kazınan Gökçe Akyıldız, 34. yaşını ailesi ve sevdikleriyle birlikte kutladı. Akyıldız, doğum günü kutlamasına ait fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımladı.

Pasta başında çekilen karelerde oğlu Ömer Aslan ile birlikte poz veren oyuncunun mutluluğu dikkat çekti. Akyıldız'ın paylaşımları takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

KIRGIN ÇİÇEKLER İLE GENİŞ KİTLELERE ULAŞTI

Oyunculuk kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan Gökçe Akyıldız, "Kırgın Çiçekler" dizisinde hayat verdiği Songül karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Sevilen yapımın ardından farklı projelerde rol alan oyuncu, kariyerini sürdürmeye devam etti.