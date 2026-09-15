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Güneşin Doğduğu Yer’de Kenan ve Leyla’nın 90’ların Adana’sına uzanan büyük aşkı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine'yi başrollerde buluşturan Güneşin Doğduğu Yer, 90'lı yılların ruhunu ve Çukurova'nın sıcak atmosferini ekrana taşıyor. Ailesine bağlı Kenan ile cesur Leyla'nın büyük aşkını konu alan dizi, ilk bölümüyle Perşembe akşamı ATV'de izleyiciyle buluşacak.

Güneşin Doğduğu Yer’de Kenan ve Leyla’nın 90’ların Adana’sına uzanan büyük aşkı 1

ATV'nin, yapımını TİMSB Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin oturduğu yeni sezonun iddialı yapımı 'Güneşin Doğduğu Yer', Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Güneşin Doğduğu Yer’de Kenan ve Leyla’nın 90’ların Adana’sına uzanan büyük aşkı 2

ALMANYA'DA BAŞLAYAN UNUTULMAZ AŞK

Almanya'da geçirdiği yıllar da Kenan'ın hayatında önemli bir yere sahip. Burada karşısına çıkan Leyla, onun için unutulmayacak bir aşka dönüşürken Kenan'ın koruyucu ve fedakâr tarafını da ortaya çıkaracak.

Güneşin Doğduğu Yer’de Kenan ve Leyla’nın 90’ların Adana’sına uzanan büyük aşkı 3

Burak Özçivit, dizide Adana'nın köklü ve güçlü ailelerinden Kozanların ikinci oğlu Kenan Kozan karakterine hayat verecek. İyi eğitimli, zeki, güçlü duruşu ve kendine güveniyle dikkat çeken Kenan, ailesinin en önemli dayanaklarından biridir. Kozan olmak, onun için bir soyadından fazlasıdır.

Güneşin Doğduğu Yer’de Kenan ve Leyla’nın 90’ların Adana’sına uzanan büyük aşkı 4

KENAN İÇİN KOZAN OLMAK GÜÇLÜ BİR AİDİYET

Kenan için Kozan olmak yalnızca taşıdığı bir soyadı değil, aynı zamanda güçlü bir aidiyet anlamına geliyor. Ailesine ve doğup büyüdüğü Çukurova'ya bağlı olan Kenan; sorumluluk almaktan kaçınmayan, sevdiklerini her koşulda koruyup kollayan yapısıyla dikkat çekiyor.

Kozan ailesinin sahip olduğu gücün içinde yetişmesine rağmen çevresindeki insanlarla kurduğu yakın ilişki, yardımseverliği ve sahiplenen tavrı, Kenan'ın karakterinin önemli özellikleri arasında yer alıyor. Sevdiklerinden kolay kolay vazgeçmiyor.

Güneşin Doğduğu Yer’de Kenan ve Leyla’nın 90’ların Adana’sına uzanan büyük aşkı 5

KENAN KOZAN İÇİN AŞK DA AİLE DE VAZGEÇİLMEZ

Bir tarafta hayatı boyunca bağlı olduğu ailesi ve taşıdığı sorumluluklar, diğer tarafta Leyla'ya duyduğu büyük aşk... Kenan'ın hayatındaki bu iki güçlü bağ, onu önemli kararların eşiğine getirecek.

Güneşin Doğduğu Yer’de Kenan ve Leyla’nın 90’ların Adana’sına uzanan büyük aşkı 6

GÜÇLÜ, CESUR VE MÜCADELECİ: LEYLA BREGER

Beyza Gümülcine, dizide güçlü, mücadeleci ve duygularının arkasında duran Leyla karakterine hayat verecek. Almanya'da kendi ayakları üzerinde duran, yarı Türk yarı Alman Leyla; hayatın karşısına çıkardığı zorluklara rağmen mücadele etmekten vazgeçmeyen, sevdiklerine bağlı ve fedakâr bir kadın olarak dikkat çekecek.

Güneşin Doğduğu Yer’de Kenan ve Leyla’nın 90’ların Adana’sına uzanan büyük aşkı 7

Leyla'nın Kenan Kozan'la yollarının kesişmesi, ikisinin de hayatında unutulmaz izler bırakacak büyük bir aşkın başlangıcı olacak. Almanya'da başlayan ve 90'ların Adana'sına uzanan bu aşk; Leyla'nın cesur ve mücadeleci, Kenan'ın ise güçlü ve sahiplenen karakteriyle dönemin ruhunu Adana'nın sıcak atmosferinde buluşturacak.

Leyla ve Kenan, birbirlerine duydukları sevgi ve bağlılıkla yeni sezonun dikkat çeken çiftlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Burak Özçivit'in Kenan Kozan karakteriyle izleyici karşısına çıkacağı 'Güneşin Doğduğu Yer', 17 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle ATV'de!

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