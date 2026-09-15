ATV'nin, yapımını TİMSB Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin oturduğu yeni sezonun iddialı yapımı 'Güneşin Doğduğu Yer', Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Almanya'da geçirdiği yıllar da Kenan'ın hayatında önemli bir yere sahip. Burada karşısına çıkan Leyla, onun için unutulmayacak bir aşka dönüşürken Kenan'ın koruyucu ve fedakâr tarafını da ortaya çıkaracak.

Burak Özçivit, dizide Adana'nın köklü ve güçlü ailelerinden Kozanların ikinci oğlu Kenan Kozan karakterine hayat verecek. İyi eğitimli, zeki, güçlü duruşu ve kendine güveniyle dikkat çeken Kenan, ailesinin en önemli dayanaklarından biridir. Kozan olmak, onun için bir soyadından fazlasıdır.

KENAN İÇİN KOZAN OLMAK GÜÇLÜ BİR AİDİYET

Kenan için Kozan olmak yalnızca taşıdığı bir soyadı değil, aynı zamanda güçlü bir aidiyet anlamına geliyor. Ailesine ve doğup büyüdüğü Çukurova'ya bağlı olan Kenan; sorumluluk almaktan kaçınmayan, sevdiklerini her koşulda koruyup kollayan yapısıyla dikkat çekiyor.

Kozan ailesinin sahip olduğu gücün içinde yetişmesine rağmen çevresindeki insanlarla kurduğu yakın ilişki, yardımseverliği ve sahiplenen tavrı, Kenan'ın karakterinin önemli özellikleri arasında yer alıyor. Sevdiklerinden kolay kolay vazgeçmiyor.