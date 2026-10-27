Gizem Karaca'nın çöpte bulup sahiplendiği Gofi'ye vedası yürek burktu
Gizem Karaca, 12 yıl önce set arasında sahiplenerek hayatına kattığı köpeği Gofi'yi kaybetti. Ünlü oyuncunun duygusal vedası ve son paylaşımındaki "Kavuştular" notu takipçilerini hüzne boğdu.
'Güzel Köylü' dizisinde canlandırdığı Gül karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile evlenerek İzmir'e yerleşti. 26 Haziran 2025'te kızı Leyla Yaz'ı kucağına alan Karaca, şimdilerde vaktinin büyük bölümünü kızıyla geçiriyor. Ünlü oyuncu, bu kez 12 yıllık can dostunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.
SET ARASINDA ÇÖPTE BULMUŞTU
Karaca, 12 yıl önce Muğla'da, dizi çekimleri sırasında çöpte bulduğu ve sahiplendiği köpeği Gofi'ye veda etti. Yıllar boyunca ayrılmaz bir ikili olan Karaca ile Gofi'nin hikâyesi, oyuncunun sosyal medyada paylaştığı satırlarla yeniden gündeme geldi.
Gofi'nin hayatına nasıl girdiğini anlatan Karaca, küçük köpeği ilk gördüğü anı, birlikte geçirdikleri yılları ve son günlerinde yaşadıklarını duygusal ifadelerle dile getirdi.
"23 GÜN İZİN VERDİ"
Gofi'nin rahatsızlandığı dönemde onu iyileştirmek için elinden geleni yaptığını anlatan Gizem Karaca, can dostuyla vedalaşmanın kendisi için ne kadar zor olduğunu şu sözlerle anlattı:
"23 gün kalbini avcumun içinde taşır gibi hassasiyetle uğraştım. Ama dün anladım. Çok garip ve dedim ki Gofi'ye: 'Kızım, sen vedalaşmak istiyorsun, ben seni tutuyorum, değil mi...'"
Gofi'nin son anlarını da anlatan oyuncu, onun bakışlarının değiştiğini fark ettiğini ve artık direnmemesi gerektiğini hissettiğini belirtti. Karaca, can dostuna teşekkür ederek huzur içinde dinlenmesini söylediğini ifade etti.
KIZI LEYLA YAZ İLE GOFİ ARASINDA ÖZEL BİR BAĞ VARDI
Gofi'nin yalnızca kendisi için değil, eşi Kemal Ekmekçi ve kızı Leyla Yaz için de çok özel bir yere sahip olduğunu belirten Gizem Karaca, köpeğinin ailelerinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.
Karaca, kızı Leyla Yaz'ın henüz altı aylıkken Gofi ile yaprak uzatarak iletişim kurduğunu, diğer köpeklerinden farklı olarak ona yöneldiğini anlattı. Gofi'nin ailelerinde büyük bir sevgi ve unutulmaz izler bıraktığını belirten oyuncu, paylaşımını takipçilerinin de kendisiyle yaşadığı sürece tanıklık ettiğini söyleyerek tamamladı.