'Güzel Köylü' dizisinde canlandırdığı Gül karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile evlenerek İzmir'e yerleşti. 26 Haziran 2025'te kızı Leyla Yaz'ı kucağına alan Karaca, şimdilerde vaktinin büyük bölümünü kızıyla geçiriyor. Ünlü oyuncu, bu kez 12 yıllık can dostunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Karaca, 12 yıl önce Muğla'da, dizi çekimleri sırasında çöpte bulduğu ve sahiplendiği köpeği Gofi'ye veda etti. Yıllar boyunca ayrılmaz bir ikili olan Karaca ile Gofi'nin hikâyesi, oyuncunun sosyal medyada paylaştığı satırlarla yeniden gündeme geldi.

"23 GÜN İZİN VERDİ"

Gofi'nin rahatsızlandığı dönemde onu iyileştirmek için elinden geleni yaptığını anlatan Gizem Karaca, can dostuyla vedalaşmanın kendisi için ne kadar zor olduğunu şu sözlerle anlattı:

"23 gün kalbini avcumun içinde taşır gibi hassasiyetle uğraştım. Ama dün anladım. Çok garip ve dedim ki Gofi'ye: 'Kızım, sen vedalaşmak istiyorsun, ben seni tutuyorum, değil mi...'"