Gigi Hadid gün sayıyor! Hamilelik sürecinde ilk defa kamera karşısına geçti

Gigi Hadid karnı burnunda hali ile ilk kez kamera karşısına geçti. Uzun süre birlikte olduğu ve ayrılık yaşadığı Zayn Malik ile yeniden barışan ve bebek bekleyen ünlü model Gigi Hadid hamileliğini gözlerden uzak yaşıyor. Karantina günlerinde bebek beklediği ortaya çıkan Gigi Hadid hamileliğini annesi Yolanda Hadid'in çiftliğinde geçiriyor. Son olarak Instagram videosu ile ortaya çıkan Gigi Hadid karnı burnunda hali ile sosyal medyada ilgi odağı oldu.