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Haberler Galeri Gigi Hadid gün sayıyor! Hamilelik sürecinde ilk defa kamera karşısına geçti

Gigi Hadid gün sayıyor! Hamilelik sürecinde ilk defa kamera karşısına geçti

Gigi Hadid karnı burnunda hali ile ilk kez kamera karşısına geçti. Uzun süre birlikte olduğu ve ayrılık yaşadığı Zayn Malik ile yeniden barışan ve bebek bekleyen ünlü model Gigi Hadid hamileliğini gözlerden uzak yaşıyor. Karantina günlerinde bebek beklediği ortaya çıkan Gigi Hadid hamileliğini annesi Yolanda Hadid'in çiftliğinde geçiriyor. Son olarak Instagram videosu ile ortaya çıkan Gigi Hadid karnı burnunda hali ile sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Giriş Tarihi: 16.07.2020 17:12 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020 17:14
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Gigi Hadid gün sayıyor! Hamilelik sürecinde ilk defa kamera karşısına geçti

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid karnı burnunda hali ile ilk kez kamera karşısına geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gigi Hadid gün sayıyor! Hamilelik sürecinde ilk defa kamera karşısına geçti

Uzun süre birlikte olduğu ve ayrılık yaşadığı Zayn Malik ile yeniden barışan ve bebek bekleyen ünlü model Gigi Hadid hamileliğini gözlerden uzak yaşıyor.

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  • 11
Gigi Hadid gün sayıyor! Hamilelik sürecinde ilk defa kamera karşısına geçti

Karantina günlerinde bebek beklediği ortaya çıkan Gigi Hadid hamileliğini annesi Yolanda Hadid'in çiftliğinde geçiriyor.

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  • 11
Gigi Hadid gün sayıyor! Hamilelik sürecinde ilk defa kamera karşısına geçti

Son olarak Instagram videosu ile ortaya çıkan Gigi Hadid karnı burnunda hali ile sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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Gigi Hadid gün sayıyor! Hamilelik sürecinde ilk defa kamera karşısına geçti

En beğenilen modellerden olan Gigi Hadid'in aldığı kilolar ise hayranlarını şaşırttı.