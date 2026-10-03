Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’nin evlilik sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı
Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete, Stockholm'deki sürpriz nikâhlarının ardından ilk kez birlikte objektiflere yansıdı. Özel bir davete el ele katılan ünlü çiftin neşeli halleri dikkat çekerken, Düvenci evlilik sonrası iş hayatına dönüş sürecini anlattı.
Meslektaşı Bülent Şakrak ile 8 yıl süren evliliğini noktaladıktan sonra kalbinin kapılarını yeniden açan ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, aradığı mutluluğu radyocu Güçlü Mete'de bulmuştu.
Birlikteliklerini gözlerden uzak ancak bir o kadar da doludizgin sürdüren ünlü çift, geçtiğimiz ağustos ayında herkesi şaşırtan sürpriz bir adım atmıştı.
İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde sessiz sedasız nikâh masasına oturan ikili, evlilik haberleriyle uzun süre magazin gündeminde yer almıştı.
SÜRPRİZ NİKÂHTAN SONRA İLK GÖRÜNTÜ
Nikâh töreninin ardından bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete, evlilik sonrası kural bozdu. Ünlü çift, katıldıkları özel bir davette ilk kez el ele objektiflere yansıdı.
Geceye birlikte katılan ikilinin neşeli ve uyumlu halleri dikkat çekti. Özellikle Ceyda Düvenci'nin yüzüne yansıyan mutluluğu ve enerjisi gözlerden kaçmadı.
"NE OLDUĞUNU BİZ DE ANLAMADIK"
Kameraların karşısına geçerek basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, sürpriz nikâh süreci ve yoğun iş temposuyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
Düvenci, yaşadıkları tatlı telaşı ve iş hayatına hızlı dönüşlerini gülümseyerek, "Ne olduğunu biz de anlamadık, hızlıca iş hayatına döndük" sözleriyle anlattı.