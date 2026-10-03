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Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’nin evlilik sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete, Stockholm'deki sürpriz nikâhlarının ardından ilk kez birlikte objektiflere yansıdı. Özel bir davete el ele katılan ünlü çiftin neşeli halleri dikkat çekerken, Düvenci evlilik sonrası iş hayatına dönüş sürecini anlattı.

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’nin evlilik sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı 1

Meslektaşı Bülent Şakrak ile 8 yıl süren evliliğini noktaladıktan sonra kalbinin kapılarını yeniden açan ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, aradığı mutluluğu radyocu Güçlü Mete'de bulmuştu.

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’nin evlilik sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı 2

Birlikteliklerini gözlerden uzak ancak bir o kadar da doludizgin sürdüren ünlü çift, geçtiğimiz ağustos ayında herkesi şaşırtan sürpriz bir adım atmıştı.

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’nin evlilik sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı 3

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde sessiz sedasız nikâh masasına oturan ikili, evlilik haberleriyle uzun süre magazin gündeminde yer almıştı.

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’nin evlilik sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı 4

SÜRPRİZ NİKÂHTAN SONRA İLK GÖRÜNTÜ

Nikâh töreninin ardından bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete, evlilik sonrası kural bozdu. Ünlü çift, katıldıkları özel bir davette ilk kez el ele objektiflere yansıdı.

Geceye birlikte katılan ikilinin neşeli ve uyumlu halleri dikkat çekti. Özellikle Ceyda Düvenci'nin yüzüne yansıyan mutluluğu ve enerjisi gözlerden kaçmadı.

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’nin evlilik sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı 5

"NE OLDUĞUNU BİZ DE ANLAMADIK"

Kameraların karşısına geçerek basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, sürpriz nikâh süreci ve yoğun iş temposuyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Düvenci, yaşadıkları tatlı telaşı ve iş hayatına hızlı dönüşlerini gülümseyerek, "Ne olduğunu biz de anlamadık, hızlıca iş hayatına döndük" sözleriyle anlattı.

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’nin evlilik sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı 6

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete çiftinin davette çekilen romantik kareleri ve renkli görüntüleri kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’nin evlilik sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı 7

CEYDA DÜVENCİ'NİN EVLİLİK GEÇMİŞİ

Ceyda Düvenci, Güçlü Mete ile evlenmeden önce üç evlilik yaptı. Ünlü oyuncunun ilk evliliği, 2000 yılında meslektaşı Kaan Girgin ile oldu. Çift, 2002 yılında yollarını ayırdı.

Düvenci, ikinci evliliğini 17 Ağustos 2008'de iş insanı Engin Akgün ile gerçekleştirdi. Bu evlilikten 2009 yılında kızı Melisa Nur dünyaya geldi. Melisa, doğum sırasında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle serebral palsi tanısı aldı. Çift, 4 Şubat 2013'te boşandı.

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’nin evlilik sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı 8

Ünlü oyuncu, üçüncü evliliğini ise 2015 yılında meslektaşı Bülent Şakrak ile yaptı. Çiftin bu evlilikten 2017 yılında Okan Ali adında bir oğlu oldu. Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın 8 yıl süren evliliği, 2023 yılında sona erdi.

Düvenci, üç evliliğinin ardından radyocu Güçlü Mete ile yeni bir ilişkiye başladı ve çift, Ağustos 2026'da Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde nikâh masasına oturdu.

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