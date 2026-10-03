Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete çiftinin davette çekilen romantik kareleri ve renkli görüntüleri kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

Düvenci, ikinci evliliğini 17 Ağustos 2008'de iş insanı Engin Akgün ile gerçekleştirdi. Bu evlilikten 2009 yılında kızı Melisa Nur dünyaya geldi. Melisa, doğum sırasında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle serebral palsi tanısı aldı. Çift, 4 Şubat 2013'te boşandı.

Ceyda Düvenci, Güçlü Mete ile evlenmeden önce üç evlilik yaptı. Ünlü oyuncunun ilk evliliği, 2000 yılında meslektaşı Kaan Girgin ile oldu. Çift, 2002 yılında yollarını ayırdı.

Ünlü oyuncu, üçüncü evliliğini ise 2015 yılında meslektaşı Bülent Şakrak ile yaptı. Çiftin bu evlilikten 2017 yılında Okan Ali adında bir oğlu oldu. Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın 8 yıl süren evliliği, 2023 yılında sona erdi.

Düvenci, üç evliliğinin ardından radyocu Güçlü Mete ile yeni bir ilişkiye başladı ve çift, Ağustos 2026'da Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde nikâh masasına oturdu.